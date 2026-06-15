ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker

Wissenschaft, Innovation und neue Köpfe

ADKA wählt erstmals Juniorpräsidentin und stellt Weichen für die Zukunft der Krankenhauspharmazie

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Berlin (ots)

Mit rund 1300 Teilnehmer*innen aus Krankenhauspharmazie, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Industrie ging am vergangenen Samstag der 51. Wissenschaftliche Jahreskongress des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. in Düsseldorf zu Ende.

Unter dem Motto "Zukunft der Arzneimitteltherapiesicherheit - Junge Ideen für die Krankenhauspharmazie" diskutierten die Teilnehmer*innen drei Tage lang aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Arzneimitteltherapiesicherheit, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, klinische Pharmazie, Krisenresilienz sowie die Zukunft der stationären Arzneimittelversorgung.

Neben dem umfangreichen wissenschaftlichen Programm mit Fachvorträgen, Workshops und Posterpräsentationen standen insbesondere richtungsweisende Entscheidungen der ADKA-Mitgliederversammlung im Mittelpunkt.

Neue Ämter stärken Nachwuchs und Wissenschaft

Erstmals in ihrer 115-jährigen Verbandsgeschichte hat die ADKA in ihrer Mitgliederversammlung am 12. Juni 2026 eine Juniorpräsidentin gewählt. Mit der Wahl von Laurette Reisdörfer (evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk) setzt der Verband ein deutliches Zeichen für die aktive Beteiligung des beruflichen Nachwuchses an der strategischen Weiterentwicklung der Krankenhauspharmazie. Das neu geschaffene Amt soll jungen Krankenhausapotheker*innen eine stärkere Stimme innerhalb der Verbandsstrukturen geben und den Generationendialog fördern. Mit dieser Wahl endet die Präsidiumstätigkeit von Kim Green (Klinikum Oldenburg) satzungsgemäß. Nach insgesamt fünfeinhalb Jahren im Präsidium, darunter zwei Jahre als Präsident, scheidet er aus dem Führungsgremium des Verbandes aus.

Ebenfalls erstmals wurde der Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirats der ADKA gewählt. Die Mitgliederversammlung bestimmte PD Dr. Claudia Langebrake (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) in dieses Amt. Die ADKA stärkt damit ihre wissenschaftliche Ausrichtung und schafft eine noch engere Verzahnung von Forschung, Versorgungspraxis und Verbandsarbeit.

Darüber hinaus wählten die Mitglieder Vorsitzende für fünf Fachausschüsse der ADKA: Ausschuss Antiinfektive Therapie (PD Dr. Christina König, Hamburg), Ausschuss Aus-, Fort- und Weiterbildung (Stefanie Kuntze, Münster), Ausschuss Intensivmedizin und Klinische Ernährung (Patryk Mysior, Köln), Ausschuss Psychiatrie und Neurologie (Dr. Pamela Reißner, Bad Homburg) und Ausschuss Strategisches Management (Lisa Langehegermann, Dortmund). Die Ausschüsse bilden das fachliche Fundament der Verbandsarbeit und entwickeln Empfehlungen, Projekte und wissenschaftliche und praktische Fortbildungs-Aktivitäten für die Krankenhauspharmazie in Deutschland.

"Die Zukunft der Krankenhauspharmazie entsteht durch wissenschaftliche Exzellenz, innovative Ideen und deren Umsetzung vor Ort", betonte ADKA-Präsident Dr. Jochen Schnurrer. "Für die zukünftige Entwicklung unseres Verbandes haben wir mit den diesjährigen Wahlen wichtige Weichen gestellt."

Wissenschaftlicher Austausch und wichtige Impulse für die Praxis

Der Kongress verdeutlichte erneut die zentrale Rolle der Krankenhausapotheker*innen für eine sichere, wirksame und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie. Im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Programms standen aktuelle Herausforderungen und Zukunftsthemen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Krankenhauspharmazie, Strategien zur Bewältigung von Lieferengpässen, innovative klinisch-pharmazeutische Dienstleistungen sowie neue Konzepte der interprofessionellen Zusammenarbeit. Die zahlreichen Fachvorträge, wissenschaftlichen Kurzpräsentationen und Posterbeiträge spiegelten die hohe Innovationskraft und wissenschaftliche Qualität der Krankenhauspharmazie wider.

Besondere Anerkennung fanden herausragende Leistungen aus Forschung und Praxis bei der Verleihung der ADKA-Wissenschaftspreise. Für zusätzliche Impulse sorgte die erstmalige Durchführung eines Science Slams. Die Verbindung aus wissenschaftlicher Exzellenz, Kreativität und Unterhaltung begeisterte die Teilnehmer*innen und machte das neue Format zu einem der Höhepunkte des Kongresses. Zugleich bot die begleitende Ausstellung der Industriepartner wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen für die Krankenhausversorgung.

"Die Krankenhauspharmazie steht für Innovation, Patientensicherheit und Versorgungsqualität. Der Jahreskongress hat einmal mehr gezeigt, mit wie viel Expertise, Kreativität und Gestaltungswillen unsere Mitglieder die Zukunft der Arzneimitteltherapie voranbringen", erklärte ADKA-Geschäftsführer Christopher Jürgens.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Jahreskongresses unterstreicht die ADKA erneut ihre Rolle als Berufsverband, wissenschaftliche Fachgesellschaft und zentrale Plattform für Innovationen in der Krankenhauspharmazie.

Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. vertritt die Interessen von mehr als 90% der in Deutschland tätigen Krankenhausapotheker*innen. Er ist zugleich Berufsverband und wissenschaftliche Fachgesellschaft. Ausdrückliches Ziel der ADKA ist die wirksame, sichere und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie aller Patient*innen, die in deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Die ADKA setzt sich dafür ein, die Qualität der Arzneimitteltherapie im Krankenhaus und an den Sektorengrenzen kontinuierlich zu optimieren, Risiken zu minimieren und für die Patient*innen ein größtmögliches Maß an Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu erreichen.

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