Kaffee mit zusätzlichem Benefit: mit 20% mehr Koffein oder Panax-Ginseng-Extrakt

Nespresso lanciert Functional-Kaffeereihe

Nespresso lanciert "Functional"-Kaffeereihe

Ab sofort können sich Kaffee-Liebhaber:Innen mit MELOZIO- und STORMIO GO über ihren Nespresso am Morgen mit extra Koffein freuen. Nespresso GINSENG DELIGHT mit Panax-Ginseng-Extrakt ist ab Mai erhältlich.

Lebensmittel - inklusive Getränke - mit Zusatznutzen gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Kaffee-Experte Nespresso reagiert auf diese steigende Nachfrage mit der Einführung seines ersten "Functional Coffee"-Sortiments.

Das brandneue Kaffeesortiment besteht aus hochqualitativen Kaffees mit zusätzlichen funktionellen Inhaltsstoffen. Die Reihe startet mit der Lancierung von zwei Kaffees für das Nespresso Vertuo-System: MELOZIO GO und STORMIO GO. Der Benefit: zwei Nespresso-Lieblinge, die jetzt mit 20 % mehr Koffein im Vergleich zur regulären Mischung angereichert sind. Sie sind ab sofort erhältlich.

Ab Mai 2023 folgt der Functional-Kaffee Nespresso GINSENG DELIGHT mit Panax-Ginseng-Extrakt. Um die Reihe abzurunden, entwickelt Nespresso aktuell das Kaffeesortiment im Bereich der Functionals mit zusätzlichen Kaffee-Innovationen weiter.

Besonders zum Frühstück eine gute Wahl

Mehr als 45% der Deutschen trinken ihren ersten Kaffee am Morgen.* MELOZIO GO und STORMIO GO wurden für den kleinen Extra-Boost entwickelt, den man an einem beschäftigten Morgen benötigt, um für den bevorstehenden Tag optimal gerüstet zu sein.

*Quelle: Deutscher Kaffeeverband

Schnelles Expertenwissen: Wie kommt das zusätzliche Koffein in die Kaffees?

MELOZIO GO und STORMIO GO werden mit natürlich in Kaffee vorhandenem Koffein angereichert. Um dem Kaffee zusätzliches Koffein hinzuzufügen, durchlaufen die Bohnen ein komplexes Dampfbehandlungsverfahren, bei dem die ungerösteten Kaffeebohnen mit Koffeinmolekülen infundiert werden. So erhöht sich der Gesamtkoffeingehalt. Nespresso achtet stets darauf, dass seine Kaffees den von der EFSA empfohlenen Wert von 200 mg pro Portion nicht überschreiten.

Gleicher großartiger Geschmack, zusätzlicher Benefit!

Nespresso Kaffee-Experte Dimitrios Sarakinis über die neue Reihe:

"Die Nespresso Functional Coffee-Serie ist die erste Produktreihe ihrer Art für uns, und wir freuen uns sehr, unseren Kaffeefreund:innen hiermit ein innovatives Kaffeesortiment mit Zusatznutzen anbieten zu können. Seit Jahren gehören unsere zwei Kaffeemischungen MELOZIO und STORMIO zu den beliebtesten. Den Nespresso MELOZIO zeichnet sein harmonischer Charakter und die lateinamerikanischen Arabicas aus, die sanfte Getreidenoten und honigartige Süße hervorbringen. Die dunkel geröstete Mischung von STORMIO enthält reichhaltige Aromen: langsam geröstete nicaraguanische und guatemaltekische Arabicas mit einer Bandbreite von Getreidenoten bis hin zu würzigen und holzigen Noten. Diese Eigenschaften haben wir 1:1 übernommen und in den GO-Versionen mit extra Koffein integriert."

MELOZIO GO (Intensität 6) - 200 mg Koffein auf 230 ml Kaffee (große Tasse); 20% mehr Koffein als im MELOZIO Standardblend.

STORMIO GO (Intensität 8) - 200 mg Koffein auf 230 ml Kaffee (große Tasse); 20% mehr Koffein als im STORMIO Standardblend.

MELOZIO GO und STORMIO GO sind ab sofort für das Nespresso Vertuo-System unter https://www.nespresso.com/de/de/ und in Nespresso Boutiquen deutschlandweit erhältlich.

Preis: 0,68 EUR pro Vertuo-Kapsel.

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable QualityTM Programs arbeitet das Unternehmen mit über 140.000 Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp(TM)-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 6.500 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 74 Ländern tätig und beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 umfasste das weltweite Netzwerk 791 exklusive Boutiquen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter https://www.nestle-nespresso.com/

