toplink GmbH

Omnichannel-Kundenkontakt: toplink stellt mit yourix komplette Cloud-Plattform für gelenkten Kundenkontakt vor

Neue Kommunikationslösung für E-Commerce, Verwaltung, Versorger und viele mehr

Darmstadt (ots)

Unternehmen und Institutionen mit intensivem Kundenkontakt stehen oft vor der Herausforderung, die verschiedenen Touchpoints zu den Kunden passend zu bedienen. Denn lange schon gilt ein reines Callcenter als überholt - Kunden möchten heute per Chat, Messenger oder E-Mail interagieren. Mit yourix erfüllt das Kommunikationsunternehmen toplink diesen Anspruch komplett und vereint sämtliche relevanten Kommunikationskanäle in einer cloudbasierten Plattform, mit der erstmals umfänglich gelenkter Kundenkontakt möglich wird. "Als langjähriger Anbieter von Telekommunikation über das Internet sind wir sehr nah am Bedarf unserer Kundenunternehmen. Dabei kam immer öfter die Frage nach einer gemeinsamen Plattform für alle Kommunikationskanäle auf. Ähnlich wie der E-Commerce heute im Omnichannel stattfindet, gilt das auch für den Kundenkontakt!", erklärt Jens Weller, Geschäftsführer von toplink. Mit yourix steht Unternehmen ein Plug&Play Contact Center zur Verfügung, das mit wenigen Mausklicks konfiguriert werden kann.

Effizienter Personaleinsatz

Im Vergleich zu zahlreichen Insellösungen für die verschiedenen Kommunikationsmodule bietet yourix eine einheitliche Plattform, die jederzeit an die Gegebenheiten angepasst werden kann. So kann leicht der Kommunikations-Flow verändert werden, neue Agents können in kürzester Zeit an Bord genommen werden und von den Trainingsfeatures und Hilfefunktionen profitieren. Die so gelenkte Kundenkommunikation kann auch nahtlos von einem Agent zu einem anderen übergeben werden oder an eine zuständige Fachabteilung, ohne dass relevante Informationen zu dem Vorgang verloren gehen. Als Omnichannel Contact Center arbeitet yourix in der Cloud und ist jederzeit auf dem neuesten Stand. Keine Wartung, keine eigenen Server - innerhalb weniger Stunden ist yourix "ready for use", und das pro Agent an jedem Ort der Welt mit einem Internetanschluss. Alle ein- und ausgehenden Kontakte werden unabhängig vom Kommunikationskanal über ein zentrales Routing der optimalen Ressource zugewiesen. Ein einheitliches und transparentes Reporting ermöglicht eine übergeordnete Steuerung und stete Optimierung der Prozesse. Per Drag'n'Drop lassen sich Communication-Flows optimieren und Prozesse anlegen.

Umfassender Datenschutz

Die Datenhaltung erleichtert den Workflow enorm durch die zentrale Erfassung aller Daten der Communication Journey. Damit ist auch eine gleichbleibend hohe Qualität des Kundenservice gewährleistet. yourix wird komplett in Deutschland gehostet und erfüllt die strengen Anforderungen des hiesigen Datenschutzes. Die Kundendaten sind unabhängig vom genutzten Kommunikationskanal - Chat, Messenger oder E-Mail - absolut sicher. yourix ist nicht nur optimal für große E-Commerce-Betreiber, sondern auch für Energie- oder Gasversorger, Behörden, Versicherungen und Banken und kleinere Gewerbe wie Kfz-Werkstätten oder Arztpraxen. Von der Terminbestätigung über komplette Betreuung der Bestandskunden, yourix erleichtert die Kommunikation und ermöglicht ein tiefgreifendes Erlebnis mit einer Marke. "Mehr denn je gehört das Serviceerlebnis zu der Total Experience mit einem Unternehmen und ist so imagebildend. Unternehmen, die ein optimales Serviceerlebnis bieten, machen nachweislich mehr Umsatz mit den Kunden und halten diese auch länger", erklärt Jens Weller, Geschäftsführer von toplink.

toplink ( www.toplink.de) ist führender Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. Neben der virtuellen Cloud-Telefonanlage und dem Telefonkonferenz-Service myTelco bietet toplink mit yourix eine Cloud-Lösung für Unternehmen mit Omnichannel-Kundenkontakt. yourix erlaubt Unternehmen und Institutionen den kontrollierten Kundenkontakt über alle wesentlichen Kanäle wie Chat bis zu E-Mail innerhalb einer transparenten Anwendung. toplink ist zudem einer der größten Betreiber digitaler Telefonnetze und ermöglicht mobile Arbeitsplatzlösungen für Unternehmen in aller Welt. Die Cloud-Lösungen sind ortsunabhängig in 60 Ländern verfügbar.

Original-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuell