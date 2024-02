Mobil Krankenkasse

Brust- und Eierstockkrebs: Mobil Krankenkasse übernimmt Kosten zur Risikoermittlung bei familiärer Vorbelastung

Hamburg (ots)

Die Mobil Krankenkasse bietet ihren Versicherten ein besonderes Versorgungsangebot an: Für Risikopatientinnen und -patienten übernimmt sie die Kosten für die Ermittlung des persönlichen Risikos, an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken. Bei Bedarf wird hierfür eine Genanalyse durchgeführt. Bundesweit beraten Expertinnen und Experten ausführlich zur genetischen Diagnostik.

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen: Rund 70.000 Neuerkrankungen werden pro Jahr in Deutschland verzeichnet. Auch Männer sind mit rund 700 Neuerkrankungen betroffen. Etwa 7.300 Frauen jährlich erkranken zudem an Eierstockkrebs. Von den Erkrankungen lassen sich fünf bis zehn Prozent auf eine genetische Veranlagung zurückführen. Bei bestimmten Familienkonstellationen kann mittels eines Gentests das erblich bedingte Risiko, an einer dieser Krebsarten zu erkranken, frühzeitig festgestellt und präventiv darauf reagiert werden. "Mit dem Wissen um das individuelle Risiko können Patientinnen und Patienten vermehrt Früherkennungsmaßnahmen ergreifen, sodass Krebserkrankungen früher entdeckt und behandelt werden können", berichtet Tanja Euhus, Bereichsleitung Innovationen/Versorgung bei der Mobil Krankenkasse.

Zur Ermittlung des individuellen Risikos bieten derzeit 20 universitäre Kliniken, sogenannte FBREK-Zentren, die Gendiagnostik an. Das Deutsche Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs hat hierfür eine Reihe von Einschlusskriterien für Frauen und Männer festgelegt. Trifft eines dieser Kriterien auf Versicherte zu, übernimmt die Mobil Krankenkasse die Kosten für die umfassende Beratung und Diagnostik. Betroffene können sich direkt an eines der teilnehmenden FBREK-Zentren für einen Termin wenden.

