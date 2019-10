Saalfelden Leogang Touristik

Saalfelden Leogang 2020 wieder weltmeisterlich

Saalfelden Leogang (ots)

Zum zweiten Mal nach acht Jahren findet vom 4. bis 6. September 2020 die UCI Mountain Bike Downhill Weltmeisterschaft in der international bekannten Bikeregion statt

Saalfelden Leogang und die UCI Mountain Bike Downhill Weltmeisterschaft feiern ihre Wiedervereinigung. Zum zweiten Mal nach 2012 geht es 2020 für die Downhill-Elite in Saalfelden Leogang um das begehrte Regenbogen-Trikot des Weltmeisters. Dass die WM-Strecke "Speedster" dabei keine Fehler verzeiht, weiß auch Valentina Höll. Die Lokalmatadorin hat sich für ihre erste Elite-WM einiges vorgenommen.

Wer sich in der Saison 2021 in Rainbow Stripes präsentieren will, muss erst im "The Epic Bikepark Leogang" bestehen: Bei der UCI Mountain Bike Downhill Weltmeisterschaft vom 4. bis 6. September 2020 stehen in Saalfelden Leogang die weltbesten Downhiller am Start. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Weltmeister in der Pinzgauer Bike-Destination die Krone aufsetzen. Bereits 2012 war die Region erfolgreicher Schauplatz des Großereignisses der Gravity-Szene und lotste über 12.000 Bike-Begeisterte ins SalzburgerLand. Acht Jahre danach wird das nächste WM-Kapitel in Saalfelden Leogang geschrieben: " Mit dem Epic Bikepark Leogang haben wir uns ein in Europa einzigartiges Kompetenzzentrum aufbauen können. Mit der zweiten MTB Downhill WM nach 2012 können wir nun einmal mehr unseren Status als Bike-Destination unterstreichen ", erklärt Saalfelden Leogang Touristik-Geschäftsführer Marco Pointner.

"Vali" Höll erstmals in der Elite-Klasse unterwegs

Mit von der Partie ist 2020 auch der Saalbacher Shootingstar der Downhill-Szene, Valentina "Vali" Höll. Die 17-jährige Lokalmatadorin fiebert ihrem ersten Jahr in der Elite-Klasse entgegen und will auch bei der Heim-WM "der Großen" um die Medaillen mitmischen. Nicht utopisch, schließlich dominierte das Ausnahme-Talent beim Weltcup in Leogang bereits zweimal die Juniorenklasse, 2019 mit einer Fabelzeit, die bei den Elite-Damen für Platz drei gereicht hätte. Was es braucht: Einen makellosen Run, denn die "Speedster" ist gnadenlos: " Natürlich wäre eine Medaille ein absoluter Traum. Aber es trainiert jeder auf dieses Großereignis hin und ich muss nächstes Jahr noch in die Schule und von daher schauen, wie ich das alles optimal koordiniere. Natürlich werde ich mich so gut wie möglich vorbereiten, denn ich will Österreich stolz machen ", erklärt die Saalbacherin Vali Höll.

Neue Trails und neuer Pumptrack

Die WM-erprobte Speedster-Strecke im Bikepark Leogang wird für das neuerliche Großereignis noch großzügig adaptiert, seit Sommer 2019 warten im Europäischen Kompetenzzentrum des Gravity Sports einige weitere Neuerungen: Rund eine Million Euro wurde in die Hand genommen, um mit neuen Trails und Lines ("Steinberg Line by Fox", "Antonius Trail", "Schwarzleo" und "Forsthoftrail"), sowie einem neuen Pumptrack auf 5000 Quadratmetern, auf eine neue Stufe zu steigen. Damit ist alles angerichtet für das Großereignis UCI Mountainbike Downhill WM 2020 vom 4. bis 6. September 2020.

UCI Mountainbike Downhill World Championships 2020 Leogang

4.-6.9.2020: UCI Mountainbike Downhill WM, spektakuläres Rahmenprogramm, Musikacts, Parties, Expo und mehr.

Datum: 06.09.2020

Ort: Bikepark Leogang

Hütten 39, 5771 Leogang, Österreich

Url: http://www.saalfelden-leogang.com

