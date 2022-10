McDonald's Deutschland

Mut spenden. Nähe schenken. Doppelt Gutes tun mit den neuen Mutlichtern von McDonald's

München (ots)

McDonald's Deutschland ruft mit den neuen Nachtlichtern zum Mut spenden auf. Von jedem verkauften Mutlicht, die dunkle Nächte heller machen sollen, spendet McDonald's Deutschland 2,50 Euro an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Mit den neuen Nachtlichtern, die ab sofort für 9,99 Euro in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich sind, können Gäste bei McDonald's Deutschland den Mut zum Leuchten bringen und gleich doppelt spenden. Mut für die Kinder, die im Dunklen Angst haben - und Nähe für Kinder, die sich aufgrund schwerer Erkrankung lange in Kliniken aufhalten müssen. Denn von jedem verkauften Mutlicht werden 2,50 EUR von McDonald's Deutschland an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung gespendet, die Familienangehörigen der kleinen Patient:innen ein Zuhause auf Zeit in der Nähe der Krankenhäuser bietet. Die Mutlichter leuchten je nach Einstellung abwechselnd in verschiedenen Farben oder in einem warmen Weißton. Das LED-Licht projiziert dabei einen Sternenhimmel an die Decke und schaltet sich nach jeweils 15 Minuten von selbst wieder aus. Betrieben werden die Nachtlichter mit drei AA-Batterien, die beim Kauf bereits enthalten sind und bei Bedarf auch gewechselt werden können.

Die Idee, das Signet der McDonald's Kinderhilfe Stiftung ins Zentrum der Kommunikation zu stellen und daraus ein Nachtlicht zu entwickeln, stammt ebenso wie das Produktdesign selbst von der Marketing Lead Agentur Scholz & Friends. Den emotionalen Höhepunkt findet die Kampagne im Werbespot, in dem es um Mut und fürs einander Dasein geht - und in dem das Mutlicht eine wichtige Rolle spielt.

Der Spot wird im Kampagnenzeitraum auf verschiedenen Plattformen gezeigt und wurde in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma e + p films GmbH unter der Regie der schwedischen Regisseurin Stina Lütz umgesetzt. Ab dem 22.10.2022 wird das Mutlicht dann in der ProSieben-Show "The Masked Singer" gezeigt - mit kurzen Einspielern sowie einem Spot, in dem auch eine Familie mitspielt, die in der Vergangenheit in einem Ronald McDonald Haus gelebt hat.

Weitere Kampagnenschritte für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

In den kommenden Wochen wird die McDonald's Kinderhilfe Stiftung und ihre wertvolle Arbeit immer wieder eine große Rolle in den deutschen McDonald's Restaurants spielen. So gibt es neben den Mutlichtern bereits ein exklusives Buch im Happy Meal®, das die wahre Geschichte einer Familie erzählt, die im Ronald McDonald Haus am Deutschen Herzzentrum gewohnt hat. Die echte Geschichte der Familie wird dann im Rahmen einer Mini-Dokumentation gezeigt. Und auch die beliebte Trostpflaster-Aktion wird in diesem Jahr wieder in den Restaurants stattfinden. Sowohl bei der Auswahl des Spendenbuchs im Happy Meal® als auch beim Kauf der Pflaster gehen jeweils Spenden an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Seit 35 Jahren setzt sich die McDonald's Kinderhilfe Stiftung deutschlandweit für die Gesundheit und das Wohlergehen von Familien schwer kranker Kinder ein. Dank vieler helfender Hände im Haupt- und Ehrenamt, zahlreicher treuer Unterstützer und großzügiger Spender gelingt es der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, den Familien eine kliniknahe Unterkunft zu bieten. So können die Eltern während des Behandlungszeitraums immer nah bei ihrem kranken Kind sein und gleichzeitig im Ronald McDonald Haus neue Kraft für den Klinikalltag schöpfen. Die Oasen bieten ambulanten Patienten und deren Familien einen Rückzugsort inmitten der Klinik. So haben sie eine entspanntere und stressfreiere Zeit im Krankenhaus, was den Heilungsprozess unterstützt. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung wird dabei zum größten Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer:innen und Lieferant:innen sowie der Gäste in den McDonald's Restaurants finanziert.

Link zum Clip: https://www.youtube.com/watch?v=Q4TbBj1Wiu8

