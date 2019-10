Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Werder Bremen-Presseservice: Der SV Werder Bremen verlängert mit Christian Groß

Bremen (ots)

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag von Christian Groß vorzeitig verlängert. Der Kapitän der U23 der Grün-Weißen ist seit Vorbereitungsbeginn für die Profimannschaft im Einsatz und überzeugte zuletzt mit guten Leistungen in der Bundesliga. "Die Verlängerung hat sich Grosso in den letzten Wochen und Monaten absolut verdient. Er zeigt im Training und in den Spielen sehr gute Leistungen, daher war es für uns schnell klar, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten wollen. Zudem haben wir mit ihm eine Vereinbarung getroffen, dass er nach seiner Spielerkarriere weiter bei Werder im sportlichen Bereich beschäftigt wird", erklärte der für Fußball verantwortliche Geschäftsführer bei Werder Bremen Frank Baumann.

"Grosso macht es einfach sensationell und spielt bei uns eine wichtige Rolle. Die Erfahrung, die er bei uns sammelt, wird ihm zukünftig als Kapitän der U23 auch noch weiterhelfen, um dort eine noch wichtigere Rolle einzunehmen. Er hat mit 30 sein Bundesligadebüt gegeben und gezeigt, dass er auf dem Niveau und vor Kulissen wie bei Union Berlin oder in Dortmund spielen kann. Das nötigt mir hohen Respekt ab", ist auch Cheftrainer Florian Kohfeldt voll des Lobes für den Mittelfeldspieler, der derzeit als Innenverteidiger auf sich aufmerksam macht.

Christian Groß freut sich ebenfalls sehr darüber, dass seine Zukunft bei den Grün-Weißen liegt: "Dass ich meinen Vertrag frühzeitig verlängern durfte, ist eine tolle Wertschätzung. Ich habe in den letzten Monaten mit Werder viele großartige Momente erlebt und freue mich auf die weitere Zeit."

Der gebürtige Bremer wechselte zur Saison 2018/19 vom VfL Osnabrück in die U23 von Werder Bremen, für die er bislang 31 Spiele (9 Tore) in der Regionalliga absolvierte. Aufgrund der Personalprobleme im Profibereich ist Groß seit der Sommervorbereitung für das Team von Florian Kohfeldt im Einsatz und kam bislang auf 5 Profieinsätze (4 Bundesliga, 1 DFB-Pokal).

Pressekontakt:

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info@werder.de

Telefon: 0421/434590

Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell