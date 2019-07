Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Werder Bremen-Presseservice: Akkreditierung für das DFB-Pokal-Spiel SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen im wohninvest WESERSTADION

Das DFB-Pokalspiel SV Atlas Delmenhorst - SV Werder Bremen findet am Samstag, 10.08.2019, um 20.45 Uhr im wohninvest WESERSTADION statt. Im Namen des SV Atlas Delmenhorst bittet der SV Werder Bremen alle Medienvertreter sich bis zum 24.07.2019 mit dem vollständig ausgefüllten offiziellen DFB-Formular zu akkreditieren. Das Formular finden Sie unter folgendem Link: https://www.werder.de/der-svw/medienservice/akkreditierung/ Anfragen privater Hörfunksender werden im Auftrag des DFB von der Agentur "Zeichensaele GmbH" bearbeitet. Anfragen sind an Jascha Lux unter der E-Mail-Adresse: lux@zeichensaele.de zu richten. Alle Anfragen von Bewegtbild-Produzenten (Nachverwertung) sind an den DFB zu richten: Ansprechpartner ist Carl Monteiro mit der E-Mail-Adresse: carl.monteiro@dfb.de

