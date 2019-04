Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Werder Bremen-Presseservice: Johannes Eggestein bleibt Werderaner

Bremen (ots)

Ein erstes wichtiges Zeichen für die nächste Saison ist gesetzt! Johannes Eggestein wird auch in den kommenden Jahren für den SV Werder Bremen auf Torejagd gehen. Darauf einigte sich der 20-Jährige mit den Grün-Weißen, wie Werders Geschäftsführer Frank Baumann am Montag mitteilte.

"Johannes hat eine kontinuierliche Entwicklung gezeigt, seitdem er im Jahr 2013 zu uns gewechselt ist. Er hat sich mit viel Geduld, viel Arbeit und guten Leistungen zu einem festen Bestandteil des Bundesliga-Kaders entwickelt. Daher freuen wir uns umso mehr, dass sich Jojo dafür entschieden hat, seinen Weg bei uns fortzusetzen", erklärt Frank Baumann.

Ähnlich sieht es auch Cheftrainer Florian Kohfeldt: "Ich kenne Jojo bereits seit seinen Anfängen bei Werder und durfte seine Entwicklung in der U 23 und bei den Profis mitverfolgen. Es war für ihn sicherlich kein leichter Weg, sich aus der Jugend in die Bundesliga zu spielen, doch er hat immer an sich und den Weg, den wir mit ihm gehen wollen, geglaubt. Johannes ist ein sehr intelligenter Spieler, mit einem ausgeprägten Torinstinkt. In unseren Planungen für die Zukunft trauen wir ihm eine große Rolle zu."

Der Angreifer selbst zeigt sich ebenfalls glücklich mit der Entscheidung: "Ich habe immer gesagt, dass ich meine weitere Entwicklung bei Werder abwarten möchte. Und die war in den vergangenen Monaten und Jahren positiv. Daher war es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich fühle mich bei Werder und in Bremen sehr wohl und bin davon überzeugt, dass ich hier in den nächsten Jahren zu einem noch besseren Bundesliga-Spieler werden kann."

Johannes Eggestein wechselte im Jahr 2013 vom TSV Havelse in das Leistungszentrum des SV Werder Bremen und spielte sich bis in die Bundesliga-Mannschaft. 2014 und 2015 wurde er Torschützenkönig der B-Junioren-Bundesliga, 2016 mit 33 Treffern Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga. Für die Bundesliga-Mannschaft stand "Jojo" bislang 26 Mal auf dem Feld und erzielte dabei drei Tore. Werders Nummer 24 durchlief zudem alle Junioren-Nationalmannschaften und ist aktuell Bestandteil der deutschen U 21-Nationalmannschaft, für die er sechs Mal auflief und ein Tor erzielte.

