Werder Bremen-Presseservice: Einladung zur inklusiven Lesung und Pressetermin am Dienstag, 12.02. 2019, um 10.00 Uhr

"Marco Bode liest für Kinder mit und ohne Behinderung" Inklusive Lesung für Schulkinder von Menschen mit und ohne Behinderung im Weser-Stadion.

Der SV Werder Bremen liest gemeinsam mit der Aktion Mensch aus dem ersten barrierefreien Kinderbuch Deutschlands vor. Die Lesung im Weser-Stadion ist ein barrierefreies Erlebnis. Für rund 120 Kinder mit und ohne Behinderung wird die Veranstaltung von Gebärdensprache- und Leichte-Sprache-Dolmetschern simultan übersetzt.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, am Dienstag, 12. Februar 2019 um 10 Uhr dabei zu sein, wenn Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode und Eric Mayer, ZDF-Moderator, das Buch "Die Bunte Bande - Das gestohlene Fahrrad" im Weser-Stadion in Alltagssprache, Leichter Sprache und Brailleschrift lesen. Zudem lesen Domingos de Oliveira, blinder Dozent für ein barrierefreies Internet, und Oliver Neddermann, von der Außengruppe des Martinshofs im Weser-Stadion, als Vorleser mit geistiger Behinderung vor. "Das gestohlene Fahrrad" gehört zur Erstlese-Reihe "Bunte Bande" der Aktion Mensch und des Carlsen-Verlags, in der Inklusionskinder die Hauptrolle spielen.

Im Anschluss der Lesung werden die Vorleser für ein kurzes Pressegespräch zur Verfügung stehen. Bitte verwenden Sie den Eingang VIP Ost/ Süd, Franz-Böhmert-Straße 7, 28205 Bremen

Über Werder Bremens gesellschaftliches Engagement: Der SV Werder Bremen wurde am 4. Februar 1899 gegründet und hat heute knapp 36.000 Mitglieder. Seit 2002 engagieren sich die Grün-Weißen sozial in Bremen und Niedersachsen. Darüber hinaus sind sie an verschiedenen nationalen und internationalen Initiativen beteiligt. Der Club gilt im Bereich des gesellschaftlichen Engagements als Vorreiter unter den Bundesligavereinen. Die Aktivitäten werden nicht nur in der eigenen CSR-Direktion koordiniert. Mittels Abteilungsspezifischen Mitarbeitern wurde das Thema in die bestehende Unternehmensstruktur integriert und seither gelebt. CSR ist für Werder kein Projekt oder eine einzelne Abteilung, sondern Teil der gesamten Unternehmens-DNA. Der Verein sieht es als seine Pflicht an, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Die bestehenden Initiativen, Projekte und Aktionen aus den Bereichen des sozialen, ökologischen und ökonomischen Engagements bündelt Werder zu einem ganzheitlichen CSR-Ansatz. Prominente Botschafter unterstützen die einzelnen Bereiche. Weitere Informationen unter www.werder-bewegt.de

Über die Aktion Mensch e. V.

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. www.aktion-mensch.de

