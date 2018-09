Werder Bremen-Presseservice: Werders Geschäftsführer Frank Baumann verlängert seinen Vertrag um drei Jahre

Bremen (ots) - Die sportliche Entwicklung der Fußballbundesliga-Mannschaft des SV Werder Bremen wird auch in den nächsten drei Jahren von Frank Baumann maßgeblich gestaltet. Der Geschäftsführer Fußball und der Aufsichtsrat haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages bis zum 30.06.2021 geeinigt. Das gaben Werders Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode und Frank Baumann gemeinsam bekannt.

"Frank hat in den letzten beiden Jahren die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, mehr als erfüllt. Er hat gemeinsam mit seinen Geschäftsführer-Kollegen neue Strukturen erarbeitet, die unserem Kerngeschäft Profifußball weiter stärken werden. Er hat mit seinem Team die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen hohen Anspruch in der täglichen Arbeit etabliert. Wir freuen uns sehr, dass er diese Arbeit fortsetzen wird. Wir sind überzeugt, dass sich diese Kontinuität in der Führung des SV Werder Bremen positiv auswirken wird", so Bode, der auch auf die positive Außenwirkung des Ehrenspielführers hinweist. "Neben seinen unbestrittenen fachlichen Qualitäten, verkörpert Frank mit seinem Auftreten vieles, was Werder Bremen ausmacht. Trotz einer gewissen zurückhaltenden, ruhigen Art, besteht an seinem Ehrgeiz, ambitionierte Ziele zu erreichen, kein Zweifel."

Der 42 Jahre alte Ex-Profi nahm die Wertschätzung gerne auf, nutzt aber selbst die eigene Vertragsverlängerung, um auf die anstehenden Aufgaben und die Herausforderungen für Werder hinzuweisen. "Wir haben in den vergangenen Jahren viele Projekte begonnen, die wir mit unserer kontinuierlichen Arbeit nun konsequent fortführen und zum Erfolg führen möchten. Das Werben für die Unterstützung des Bundesliga-Standorts Bremen, die Erneuerung der Infrastruktur für unser Leistungszentrum, die stetige Weiterentwicklung unserer Nachwuchsarbeit und das Zusammenstellen eines wettbewerbsfähigen Kaders sind nur einige Stichworte auf unserer Agenda. Ich bedanke mich für das Vertrauen und setze die Arbeit mit großer Vorfreude fort, weil ich überzeugt bin, dass wir strukturell, inhaltlich sowie personell sehr gut aufgestellt sind und unsere Ziele erreichen können."

Mit der Vertragsverlängerung setzt Frank Baumann seine beeindruckende Werder-Karriere fort. 1999 kam er als 23-jähriger Mittelfeldspieler zu den Grün-Weißen und spielte bis zu seinem Karriereende 2009 für Werder. Dabei holte er als Kapitän mit der Mannschaft 2004 das Double, 2009 den DFB-Pokal und spielte zwischen 2004 und 2009 fünf Spielzeiten im europäischen Wettbewerb. Ab 2010 startete er als Mitarbeiter unter dem damaligen Geschäftsführer Klaus Allofs seinen Weg im Profifußball-Management. Unter anderem arbeitete er als Direktor für Profifußball und Scouting. Nach einer einjährigen Auszeit kehrte er im Mai 2016 als Geschäftsführer Sport wieder zu den Grün-Weißen zurück und verantwortet seitdem den Bereich Profifußball. Seit Beginn des Jahres 2018 ist Baumann Geschäftsführer Fußball und trägt zusätzlich die Verantwortung des WERDER Leistungszentrums.

Pressekontakt:

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Str. 1 c

Michael Rudolph, Direktor Kommunikation

info@werder.de

Telefon: 0421/434590

Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell