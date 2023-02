Almond Board of California

Tun Sie Ihrem Herzen am Valentinstag etwas Gutes: Verlieben Sie sich in Mandeln

Modesto, Kalifornien (ots)

Herzensangelegenheiten sind das Thema des Valentinstags. Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Herz in der bestmöglichen Form ist, indem Sie diese Tipps für eine gesunde Ernährung befolgen.

"Love, love, love" - mit dem Valentinstag steht der romantischste Tag des Jahres vor der Tür. Normalerweise feiern wir diesen dem Heiligen Valentin gewidmeten Tag mit Rosen, Pralinen, romantischen Verabredungen, um unseren Lieben zu zeigen, wie sehr wir sie schätzen. Doch es ist auch der perfekte Zeitpunkt, um an die eigenen Herzgesundheit zu denken. Denn nach wie vor sind Herzerkrankungen wie die koronare Herzkrankheit oder Herzinsuffizienz häufige Todesursachen in Deutschland. Glücklicherweise lassen sich die meisten bekannten Herz-Kreislauf-Risiken mit einer gesunden Lebensweise und entsprechender Vorsorge vermeiden. Finden Sie heraus, warum Sie Ihren Lieben eine Packung Mandeln zusammen mit Ihren Rosen schenken sollten, um sich vor Herzschmerz zu schützen.

Stellen Sie sich dem Alltagsstress

Der schnelllebige Alltag heutzutage verlangt ein gesünderes Ich. Deshalb ist es wichtig, sich Problemen wie ungesunde Essensgewohnheiten und äußeren Bedingungen wie psychischer Stress entgegenzustellen. Psychischer Stress gehört zu den psychosozialen Faktoren, die voraussichtlich zum Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. Viele Menschen wenden verschiedene Entspannungstechniken an, um Stress in Schach zu halten. Aber wussten Sie, dass Ihr Essen womöglich ebenfalls helfen kann? Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab verbesserte Messungen der Herzfrequenzvariabilität (HRV) bei Teilnehmern, die psychischen Belastungsherausforderungen ausgesetzt waren und typische Snacks über einen Zeitraum von sechs Wochen durch Mandeln ersetzten.[1] Die Herzfrequenzvariabilität ist ein wichtiger Indikator für die Reaktion des Herz-Kreislauf-Systems auf Stress. Eine höhere HRV steht für eine größere Anpassungsfähigkeit des Herzens als Reaktion auf umweltbedingte und psychologische Herausforderungen, während eine niedrige HRV mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und plötzlichem Herztod verbunden ist.

Achten Sie auf die richtigen Fette

Wenn es um ihre Ernährung geht, neigen viele Menschen dazu, auf Fette zu verzichten. Entscheidend bei der Betrachtung von Fett ist hier aber die Qualität des Fettes: Denn es wird zwischen ungesättigten "guten" und gesättigten "schlechten" Fetten unterschieden. Mandeln enthalten wie die meisten Lebensmittel Fett, jedoch enthält die empfohlene Tagesdosis Mandeln (30g) 15g Fett, davon sind 14g ungesättigte und somit "gute" Fette und somit ein wertvoller Beitrag zu Ihrer täglichen Ernährung.

Hören Sie auf die Wissenschaft

Seit Jahrzehnten untersuchen Forscher*innen, wie nährstoffreiche Mandeln unsere Herzgesundheit schützen und zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels beitragen können. Deshalb gibt es keinen einfacheren Weg, um an diesem Valentinstag Ihr Herz gesund zu snacken.

So hat eine Studie[2] herausgefunden, dass das Snacken von Mandeln die Endothelfunktion, die ein Schlüsselindikator für die Gefäßgesundheit ist, verbesserte. Darüber hinaus senkte der Verzehr von Mandeln - statt eines üblichen Snacks - auch das "schlechte" LDL-Cholesterin. Eine Erkenntnis, die mit früheren Untersuchungen übereinstimmt.

Weiterhin ergab eine systematische Überprüfung und Metaanalyse, dass der Verzehr von Mandeln zu einer signifikanten Senkung des Gesamtcholesterins, des "schlechten" LDL-Cholesterins und der Triglyceride führt, während er keinen signifikanten Einfluss auf den "guten" HDL-Cholesterinspiegel hat.[3]

Eine andere Studie aus dem Jahr 2017, die im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, zeigte, dass die Wahl von Mandeln als Snack anstelle eines kohlenhydratreichen Snacks mit gleichen Kalorien als Teil einer cholesterinsenkenden Diät eine der vorteilhaftesten Arten des "guten" HDL-Cholesterins fördern und seine Fähigkeit verbessern kann, schädliches Cholesterin aus dem Körper zu entfernen.[4]

Betrachten Sie Ihre Gesundheit als Ganzes

Es ist wichtig, nicht einen Gesundheitsbereich einzeln zu betrachten, sondern die psychische und körperliche Gesundheit als Ganzes. Denn das eine kann das andere beeinflussen und die Ernährung kann für beide wichtig sein. Ein cleverer Zug zur Unterstützung Ihrer täglichen Herzgesundheit besteht darin, Mandeln in Ihre Ernährung aufzunehmen. Denn sie passen in einen herzgesunden Ernährungsplan. Sie sind gut für Ihre Gesundheit mit Ballaststoffen (4,0g pro 30g-Portion) und 15 essentiellen Nährstoffen, darunter (pro 30g-Portion): Magnesium (81mg), Kalium (220mg) und Vitamin E (7,7mg).

Wenn der Valentinstag Ihr Herz also höher schlagen lässt, geben Sie Ihrer Herzgesundheit einfach einen Boost mit einer täglichen Handvoll Mandeln! Einfach, natürlich, lecker und verantwortungsvoll angebaut - was ist daran nicht zu lieben?

