Neuer Apotheken Umschau-Ratgeber zum Jahresauftakt: "Schlank mit Genuss: Intervallfasten"

Intervallfasten ist viel mehr als eine Diät - der neue Apotheken Umschau-Ratgeber stellt die bekanntesten Methoden und deren Unterschiede vor/ Leser:innen erfahren, wie Sie mit den richtigen Lebensmitteln einen Fastenerfolg erzielen/ Über 60 köstliche Rezepte machen Lust auf ein gesünderes Leben.

Intermittierendes Fasten entspricht unserer ursprünglichen Ernährungsweise: Kein Zwischendurch, sondern gesundes Essen in definierten Zeiträumen mit viel "Leerlauf" dazwischen. Doch welche Fastenart ist die passende? 16:8, 5:2 oder Alternate Day Fasting (ADF): Der neue Apotheken Umschau-Ratgeber "Schlank mit Genuss - Intervallfasten", der am 3.1.2022 erscheint, stellt die bekanntesten Methoden vor.

Ein Test hilft herauszufinden, welche Methode am besten passt. Genuss ist dabei auch während der Fastentage garantiert. Denn auch an diesen Tagen darf man eine bestimmte Menge an Kalorien zu sich nehmen - über 20 leckere Rezepte stehen zur Auswahl. Und an den Tagen und Zeiten dazwischen? Mehr als 40 köstliche und alltagstaugliche Gerichte, vom Frühstück über Hauptgerichte bis hin zu Desserts sorgen für gesunde Abwechslung aus Kochtopf, Ofen und Pfanne.

"Schlank mit Genuss: Intervallfasten" 176 Seiten, gebunden | 22,99 EUR (DE) I ISBN: 978-3-927216-72-3 I PZN: 17863320 I Wort & Bild Verlag I Erscheinungstermin: 03. Januar 2022

Über die Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Nun gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe: "Schlank mit Genuss: Intervallfasten" (ISBN: 978-3-927216-72-3, 22,99 EUR) ist das zehnte Buch in der Reihe nach "Gesünder essen - Zuckerarm" (ISBN: 978-3-927216-68-6, 19,99 EUR), "Der stressfreie Rücken" (ISBN 978-3-927216-67-9, 19,99 EUR), "Essen gegen Entzündungen" (ISBN-978-3-927216-65-5), "Schöne Haut" (ISBN 978-3-927216-56-3), "Vegetarisch mit Genuss kochen" (ISBN: 978-3-927216-58-7), "Heilpflanzen" (ISBN: 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN: 978-3-927216-53-2).

Die Buchreihe erscheint in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus der Edel Verlagsgruppe. Der Vertrieb der Bücher erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com). Alle Bände sind im Buchhandel, in Apotheken und unter https://apotheken-umschau-shop.de erhältlich.

