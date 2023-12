ASFINAG

ASFINAG: Baustelle A 10 Tauernautobahn – Staus bei der Anreise in Salzburger Skigebiete

Winter-Urlauber aus Deutschland müssen sich ab Weihnachten auf starke Verzögerungen bei der Anreise in die Skigebiete im Salzburger Land einstellen. Grund ist die erforderliche Generalerneuerung von fünf Tunnels auf der Salzburger A 10 Tauernautobahn (Golling bis Werfen), wo auf einer Länge von 14 Kilometern nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht.

Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Winter – so staute es bereits ohne Baustelle – und der bisherigen Verkehrssituation im Rahmen der Generalsanierung erwartet der österreichische Autobahnbetreiber ASFINAG vor allem an Samstagen im Winterreiseverkehr starke Reisezeitverluste über den ganzen Tag in beiden Richtungen. An Freitagen ist zudem ab Mittag Richtung Süden mit größeren Verzögerungen zu rechnen und an den Sonntagen vor allem Richtung Norden über den ganzen Tag. Dies gilt auch an den übrigen Wochentagen für die Dauer der Weihnachtsferien bei gutem Wetter.

Die ASFINAG empfiehlt, sofern möglich, diese Zeitbereiche zu meiden oder die zahlreichen alternativen Anreisemöglichkeiten mit dem öffentlichen Verkehr zu prüfen. Auf der Homepage https://www.asfinag.at/A10 stellt die ASFINAG zur Planung der Fahrten Echtzeitinfo zur lokalen Verkehrslage zur Verfügung. Auch ein Blick auf die ASFINAG Verkehrskameras entlang der A 10 hilft, diese findet man in der ASFINAG App unterwegs sowie auf der ASFINAG Homepage.

Empfehlungen für Urlauber:

Reisezeitinformation und Verkehrslage auf www.asfinag.at/a10 checken

Alternative Reisezeiten wählen, um Stau zu vermeiden und Tipps nachfragen: Kontaktaufnahme mit Unterkunft und Tourismusverbänden

Alternative Anreise mit ÖV: Das Angebot an Zügen und Bussen wurde ausgebaut. Zudem ist die Anreise in zahlreiche Salzburger Skigebiete mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem ganzen Land Salzburg kostenlos möglich – rechtzeitig im Hinblick auf die bevorstehende Skisaison. Alle Infos auf https://salzburg-verkehr.at/wintersport/

Achtung bei Flugreisen: Planen Sie bei Ihrer Rückreise aus den Skigebieten ausreichend Zeit ein und informieren Sie sich bei Ihrer Unterkunft über die Verkehrslage, insbesondere wenn Sie zum Flughafen müssen.

Abholung durch die Unterkunft: Bis 13. April fährt die Buslinie 270 am Samstag sechs Mal täglich vom Salzburger Hauptbahnhof über den Flughafen zur Park & Ride Anlage nach Eben direkt an der A 10. Hotel-Shuttles müssen nicht mehr bis in die Stadt Salzburg fahren, um die Gäste abzuholen. Die Buslinie 270 darf bei Stau am Pannenstreifen vorbeifahren und ermöglicht ein schnelles Vorankommen.

Achtung Rettungsgasse: Beim Bilden der Rettungsgasse bei Stau im Baustellenabschnitt fahren die Lenkerinnen und Lenker auf der rechten Spur nur bis zum Randstreifen. Der Pannenstreifen muss für den Linienbus freigehalten werden. Erklärung siehe Video auf www.asfinag.at/a10 bzw. https://www.youtube.com/watch?v=Lzp3cVwtsiw

Auf der Baustelle wird 24/7 im Mehrschichtbetrieb gearbeitet und eine Winterpause ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die Erneuerung der Tunnels aus den 1970er Jahren ist ohne Alternative und wendet eine mögliche Sperre der A 10 wegen alterungsbedingten Ausfällen der Sicherheitseinrichtungen ab.

