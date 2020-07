Coface Deutschland

Coface vergrößert Fußabdruck in der Region Nordeuropa

Kauf der norwegischen GIEK Kredittforsikring AS zum 1. Juli abgeschlossen

Paris / Oslo / Mainz (ots)

Der internationale Kreditversicherer Coface hat die Übernahme der norwegischen GIEK Kredittforsikring AS zum 1. Juli abgeschlossen. Das Unternehmen, das 2001 gegründet wurde und auf eine knapp hundertjährige Historie zurückblickt, war zuletzt im Besitz des norwegischen Ministeriums für Handel, Industrie und Fischerei und sichert kurzfristige Exportgeschäfte ab. Coface hat alle Anteile der GIEK Kredittforsikring AS erworben. Das Unternehmen firmiert künftig unter dem Markennamen Coface GK.

2019 verzeichnete die GIEK Kredittforsikring AS insgesamt rund 9 Mio. EUR (99 Mio. NOK) Bruttoprämien mit einem Portfolio, das weitgehend aus Exportabsicherungen besteht. Die Transaktion wirkt sich unwesentlich auf die Solvabilität von Coface aus.

Zum aktuellen Zeitpunkt rechnet Coface damit, im Jahresabschluss für das dritte Quartal 2020 einen negativen Unterschiedsbetrag (Badwill*) zu verbuchen, der derzeit auf 8 Mio. EUR geschätzt wird.

Mit dieser Übernahme stärkt Coface seine Marktposition in der Region Nordeuropa.

Die breite Palette der von Coface angebotenen Dienstleistungen in Verbindung mit dem ausgedehnten internationalen Netzwerk wird norwegische Exporteure noch besser in ihren Geschäften rund um den Globus unterstützen. Coface GK Forsikring AS wird unter der Leitung der Regional CEO Northern Europe, Katarzyna Kompowska, in die Region Nordeuropa integriert.

Xavier Durand, Global CEO von Coface: "Die Übernahme der GIEK Kredittforsikring AS ist die zweite externeWachstumsinitiative der Coface in weniger als zwei Jahren. Sie wird unsere Präsenzin Skandinavien stärken. Die gegenwärtige Krise zeigt die wichtige Rolle, die derKreditversicherung, sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Absicherung desWelthandels, zukommt. Damit unterstützen wir nun auch unsere Kunden bei CofaceGK."

*Badwill basiert auf vorläufigen Schätzungen und könnte bis zur endgültigen Analyse variieren

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland

Pressesprecher Erich Hieronimus

Tel. 06131/323-541

erich.hieronimus@coface.com

www.coface.de

Original-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell