IKW-Umfrage: Blond, Braun oder Rot - Welche ist die beliebteste Haarfarbe der Deutschen?

Auch wenn Blond niemals aus der Mode zu kommen scheint, so zeigen die Ergebnisse der aktuellen Umfrage im Auftrag des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW)*, dass braune Haare am beliebtesten sind. Gut ein Drittel der Umfrageteilnehmenden (35 %) mag braune Haare an sich selbst am meisten. Nur knapp dahinter liegt mit 32 Prozent die Farbe Blond. Mit Abstand folgen Schwarz (12 %), Grau (12 %) und Rot (9 %). Interessant ist hierbei der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während bei den Frauen Blond mit 39 Prozent gleichauf mit Braun liegt, präferieren nur 24 Prozent der Männer die Farbe Blond - an sich selbst wohlgemerkt. Geht es um die Haarfarbe anderer, sieht es ganz anders aus. Demnach mögen 38 Prozent der Männer an anderen am liebsten die Farbe Blond.

Die Haarfarbe der anderen ist den Jüngeren wichtig

Auf den ersten Blick scheint die Haarfarbe anderer generell nicht so wichtig zu sein. 37 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen die Haarfarbe von anderen egal ist. Unter den Frauen sind es sogar 44 Prozent, die dieser Aussage zustimmen. Differenziert man hier nach dem Alter, verändert sich aber das Bild: 42 Prozent der 16- bis 29-Jährigen mögen an anderen am liebsten Blond, gefolgt von 40 Prozent, die braune Haare an anderen bevorzugen. Mit dem Älter-Werden wird die Haarfarbe des Gegenübers jedoch zunehmend unwichtiger: 50 Prozent der Frauen über 50 Jahren haben keine Lieblingshaarfarbe an anderen mehr.

Männer mögen an Frauen am liebsten Blond

Die eigene Haarfarbe ist Frauen selten egal - nur 7 Prozent sagen dies. Hingegen ist einem guten Drittel (34 %) der Frauen die Haarfarbe des anderen Geschlechts gleichgültig. Umgekehrt sagen dies nur 27 Prozent der Männer über die Haarfarbe von Frauen. Ein Großteil der Männer legt Wert auf die Haarfarbe von Frauen. 43 Prozent der Männer mögen an Frauen am liebsten die Haarfarbe Blond. Bei den Jüngeren sind dies sogar 51 Prozent. 40 Prozent der Frauen sehen an Männern hingegen am liebsten Braun. Unter den 16- bis 29-jährigen Frauen steigt dieser Anteil auf 65 Prozent.

Mehr als die Hälfte der Frauen färbt sich die Haare

Die Relevanz der Haarfarbe für Frauen zeigt sich auch in den Ergebnissen rund ums Haare färben, denn über die Hälfte (53 %) der Frauen hat aktuell gefärbte Haare. Unter den 16- bis 39-jährigen Frauen haben sogar 60 Prozent gefärbte Haare. Dabei besteht hier eine lange Tradition: 29 Prozent der 30- bis 49-jährigen Frauen färben sich seit 10 bis 20 Jahren die Haare, weitere 17 Prozent seit mehr als 20 Jahren. Nur ein Drittel der Frauen (33 %) hat sich noch nie die Haare gefärbt. Bei den Männern tragen dagegen 96 Prozent ihre Naturhaarfarbe. Doch hier scheint sich eine Umkehr abzuzeichnen. Nur 72 Prozent der Jüngeren geben an, noch nie ihre Haare gefärbt zu haben.

