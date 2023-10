The Hoffman Agency

Technologie made in Europe - The Hoffman Agency zeichnet ein Portrait des europäischen KI-Ökosystems

München (ots)

Europa besitzt alle Voraussetzungen, um einen eigenen, bedeutenden Tech-Stack aufzubauen - insbesondere mit Fokus auf Künstlicher Intelligenz. Das ist das Ergebnis einer eigenen Recherche der globalen Kommunikationsagentur The Hoffman Agency, das nun zusammengefasst in einem eBook veröffentlicht wurde. Die Recherche zeigt das Potenzial Europas im Bereich der künstlichen Intelligenz auf und hebt dabei die Besonderheiten von drei Regionen hervor: Frankreich, UK und die DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz).

Eine Recherche mit vielen Facetten

"In der allgemeinen Berichterstattung rund um KI-Services stechen in letzter Zeit eher die negativen Meldungen hervor. Doch unsere Recherche gibt Anlass zur Zuversicht: Europa und auch die DACH-Region können sehr wohl wertvolle KI-Komponenten vorweisen", kommentiert Svenja Op gen Oorth, Managing Director DACH bei The Hoffman Agency, die Ergebnisse der Recherche.

Im eBook wurden die bedeutendsten KI-Unternehmen aus UK, Frankreich und dem DACH-Raum unterschiedlicher Kategorien ermittelt:

Halbleiter und Hardware Basis-Modelle Software und Tools Anwendungen

Drei Regionen - drei Schwerpunkte

In den drei im aktuellen Report untersuchten Regionen sind unterschiedliche Schwerpunkt-Industrien ansässig. Im DACH-Raum sind primär Unternehmen zu finden, die KI zur Automatisierung in der Industrie und für Robotik entwickeln. Frankreich deckt in Sachen KI-Nutzung primär die Branchen Landwirtschaft und Healthcare ab, während sich Unternehmen in UK eher auf Hardware wie Prozessoren oder Technologie wie Basis-Modelle und Applikationen fokussiert.

Op gen Oorth weiter: "Wir haben uns in dieser ersten Ausgabe auf die Länder Frankreich und Großbritannien sowie die DACH-Region konzentriert. Und schon dabei wird ersichtlich: Die technischen Fähigkeiten und Voraussetzungen für einen umfassenden und bedeutenden Tech-Stack sind in Europa gegeben. Es geht nun darum, das Potenzial zu nutzen und uns gegenseitig, länderübergreifend mit unserem Wissen und Technologien zu unterstützen. Wir können gemeinsam von unseren Entwicklungen profitieren, wenn wir in Europa die Weichen für eine einfachere, länderübergreifende Zusammenarbeit stellen."

Europa blüht auf - dank KI

Das von der Europäischen Union vorgeschlagene KI-Gesetz (AI Act) ist weltweit der bedeutendste Gesetzesvorschlag im Bereich KI. Dies wird eine wichtige Referenz und ein wichtiger Bezugspunkt dafür sein, wie - wenn überhaupt - Regulierungsbehörden die Entwicklung und Anwendung von KI kontrollieren können. Kritiker bezeichnen den Gesetzesvorschlag jedoch als innovationshemmend und kontraproduktiv für die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Die Recherche von The Hoffman Agency gibt jedoch Anlass zu einer positiven Bilanz: Alle Bausteine, die benötigt werden, um eine umfassende KI-Wirtschaft in Europa aufzubauen, sind bereits vorhanden - wenn eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Regionen stattfindet.

Das eBook kann unter diesem Link heruntergeladen werden.

