Anpfiff zum ersten Fußball-Live-Quiz Deutschlands: Bei der "QUIPP kicker Show" können Fußball-Fans ihr Wissen beweisen und dabei bis zu 1.000 Euro gewinnen!

Pünktlich zum Bundesliga-Auftakt am 16. August starten QUIPP und kicker eine gemeinsame Quiz-Reihe: mit der "QUIPP kicker Show" kommt das erste Live-Fußball-Quiz auf Deutschlands Mobilgeräte. Vom ersten Spieltag an können sich Fußballfans miteinander messen und dabei bis zu 1.000 Euro pro Ausgabe gewinnen.

Die kicker Shows bei QUIPP laufen im Live-Stream samstags um 18 Uhr (erstmals am 17.8.2019), zudem sind weitere Sendungen dienstags und mittwochs im Vorfeld der Champions League Spiele sowie der DFB-Pokalrunden geplant. Gefragt ist dabei Faktenwissen zur höchsten deutschen Spielklasse und aktuellen Begegnungen, aber auch der internationale Fußball um Messi, Ronaldo und Co. garantiert Ratespaß auf Champions League Niveau. Durch die Sonderausgaben im Zeichen des runden Leders führt Sven Gold (Moderator taff Online), die Fragen werden tagesaktuell von den QUIPP- und kicker-Redaktionen erarbeitet. 10 Fragen in jeweils 10 Sekunden gilt es zu beantworten, mit stetig steigendem Schwierigkeitsgrad. Insgesamt 1.000 Euro werden pro Sendung unter denjenigen Champions aufgeteilt, die alle Fragen richtig beantwortet haben.

Stefan Atanassov, Chief Product Officer Entertainment ProSiebenSat.1: "Ob gemeinsam mit den Freunden zuhause oder auf dem Heimweg vom Stadion: Die QUIPP kicker Show lässt künftig den aktuellen Spieltag mit Deutschlands riesiger Fußball-Community ausklingen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der kicker-Redaktion, um den zahlreichen Fans auf QUIPP einen sportlich unterhaltsamen und interaktiven Wettbewerb zu ermöglichen, bei dem ihr Wissen zu barem Geld führt."

Werner Wittmann, Leiter Digitale Medien bei kicker, freut sich über das neue Angebot: "Es gibt kaum einen Fußballfan in Deutschland, der sich an den Spieltagen nicht auf unseren Plattformen bewegt. Für unsere kicker Show bei QUIPP sehen wir großes Potential, all die Fans noch länger und intensiver an uns zu binden. Mit ProSiebenSat.1 haben wir einen tollen Partner, der sowohl Technologie als auch eigene Zielgruppe mit in die Kooperation einbringt."

Die Live-Quiz App QUIPP ist im November 2018 gestartet und wird von den Nutzern sehr gut angenommen: Bislang haben 600.000 Smartphone-User die App geladen, im Schnitt nehmen 40.000 Nutzer täglich an den Mobile-Shows teil, in der Spitze bis zu 70.000. Aufgrund der positiven Rückmeldung der Quippster-Community gibt es seit kurzem die Mittagsausgabe "Quippie", die jeden Werktag um 13 Uhr beginnt. Außerdem wird die App sukzessive weiterentwickelt: Die Teilnehmer können jetzt QUIPP-Punkte sammeln, "Extraleben" gewinnen oder zum Training on Demand spielen. Auch Werbepartner können die Shows unterstützen: Unternehmen wie die Deutsche Bahn, Sky Ticket oder das Münchner Mundhygiene Start-Up happybrush nutzten den QUIPP Faktor bereits für sich.

Die QUIPP App steht in den App-Stores zum kostenlosen Download unter http://bit.ly/2Z6JJvW, weitere Informationen finden sich auf der Website unter https://www.quipp.show/ und auf Instagram unter https://www.instagram.com/quipp.show.

Über kicker:

Für Begeisterung, für Jubel, für Tränen. Seit 1920 jagt der kicker dem Ball hinterher, engagiert, kompetent und immer mit Spaß an der Sache. Zweimal wöchentlich nimmt das Printmagazin seine Leser mit in die Stadien der Bundesliga, der Regional- und Amateurligen, aber auch zu internationalen Begegnungen, berichtet über Welt- und Europameisterschaften und liefert Hintergründiges zu Spielern, Vereinen und Verbänden. Gemeinsam mit seinen digitalen Angeboten erreicht kicker im Monat rund 10 Mio. Fußballbegeisterte und ist damit Deutschlands reichweitenstärkste Medienmarke im Sportsegment.

