Die mähen auch ohne Grenzkabel: COMPUTER BILD testet smarte Mähroboter

Ohne Strippe und trotzdem schnittig: Moderne Mähroboter kommen ohne Begrenzungskabel in der Rasenkante und teilweise sogar ohne Funkantenne aus.

COMPUTER BILD ließ fünf aktuelle Modelle durch den Testgarten rollen. 2024 schicken immer mehr Hersteller Geräte ohne Begrenzungsdraht aufs Grün: Nach dem letztjährigen Debüt kommen frische Modelle von Segway (Navimow i108E), Ecovacs (Goat G1-800) und Mammotion (Luba 2). Dreame ist mit dem Roboticmower A1 neu dabei. Husqvarna ist der Klassiker, der mit dem Automower X450 Nera samt Satellitensystem "Epos" den Kabelzwang beendet. Statt Begrenzungskabel sagen Funksender, GPS oder LiDAR-Sensor, wo es langgeht. Alle fünf Mähroboter machten im Garten einen tollen Job und lieferten einen ansehnlichen Rasen-Look ab. Fast alle Geräte mähen Bahn für Bahn. Nur der Husqvarna fährt nach dem Chaosprinzip - und brauchte so länger, bis das Schnittbild stimmte.

Der Testsieg geht an Segway. Kein anderer Mähroboter kümmerte sich im Test so sorgfältig, smart und störungsfrei um die Rasenpflege. Im Gelände fühlt sich der kräftige Mammotion am wohlsten, in schattigen Gärten mit Funklöchern punkten Ecovacs und Dreame, weil sie zur Navigation kein GPS und keine freie Schicht zum Himmel brauchen. Der teure Husqvarna lohnt nur bei riesigen Flächen jenseits der 3000 Quadratmeter.

Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 14/2024, die ab 28. Juni 2024 im Handel verfügbar ist.

