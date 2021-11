COMPUTER BILD

Gut geschützt überwintern: COMPUTER BILD testet Überwachungskameras

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Der Winter naht, die Tage werden kürzer - ideale Zeit für Langfinger. WLAN-Überwachungskameras informieren per Smartphone, was gerade vor der Linse passiert. COMPUTER BILD hat vier Modelle von 70 bis 240 Euro getestet.

Wer den Außenbereich überwachen will, braucht eine wetterfeste Kamera. Die kostet immer über 100 Euro, günstigere Modelle sind nicht dafür geeignet. Prima: Alle Kameras ließen sich im Test optimal positionieren, sodass die Linse den gewünschten Bereich korrekt erfasste.

Sämtliche Kandidaten filmen mindestens in Full HD und nahmen sowohl am Tag als auch nachts ohne Probleme auf. Die beste Bildqualität bot die Arlo Pro 4. Außer mit einer Linse sind die kleinen Wächter auch mit Mikrofonen ausgestattet. Hier lieferte die Kamera von Logitech den besten Ton. Mithilfe von Alarmierungskontakten senden die Kameras Meldungen an Familienmitglieder. Das gelang mit der Yale SV-DPFX-B am besten: Bis zu sechs Personen lassen sich mit ihr verknüpfen.

Fazit: Eine Überwachungskamera muss nicht teuer sein. Das beweist die Yale mit einem Preis von 70 Euro. Sie macht bei Tag und Nacht solide Aufnahmen, verfolgt außerdem den Dieb mit der automatisch schwenkbaren Linse auf Schritt und Tritt. Wer allerdings richtig gute Aufnahmen will, greift besser zur zweitplatzierten Arlo Pro 4 für 240 Euro.

Den vollständigen Überwachungskamera-Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 23/2021, die ab dem 5. November im Handel verfügbar ist.

Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.

COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 20 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.

Original-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell