Hilfe für die Türkei und Syrien: Fressnapf richtet Spendenfonds ein

Krefeld

Die Bilder aus den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei überschatten unseren Alltag. Noch immer wird nach Überlebenden gesucht - Menschen und auch Tiere sind dringend auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Deshalb hat die Fressnapf-Gruppe einen Spendenfonds zur Soforthilfe eingerichtet. Mit einem Spendenbetrag von 10.000 Euro hat sie diesen bereits befüllt. Die gesammelten Spenden werden auf mehrere Projekte aufgeteilt, wie bspw. die Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde, die im Schulterschluss ein 42-köpfiges, ehrenamtliches Team mit sieben Rettungshunden in die Katastrophenregion entsandt haben, um Verschüttete aus den eingestürzten Gebäuden zu befreien.

Fressnapf-Gruppe setzt sich auch in schwierigen Zeiten für Mensch und Tier ein

Noch immer ist es schwer, einen Überblick über den genauen Bedarf zu erhalten. Eine effektive und zielgerichtete Hilfe steht deswegen im Vordergrund. Um Hilfsangebote strukturiert und koordiniert zu ermöglichen, ist Fressnapf im engen Austausch mit dem Deutschen Tierschutzbund e.V. Gemeinsam wird daran gearbeitet, die dringend benötigte Unterstützung schnellstmöglich und sicher den bedürftigen Menschen und Tieren zukommen zu lassen. Alle Spendenempfänger:innen sind von dem auf Online-Fundraising spezialisierten Partner Betterplace.org geprüft.

Jede Spende zählt: Hier geht es zum Spendenfonds, worüber direkt gespendet werden kann und Hilfe da ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Spender:innen erhalten über betterplace.org außerdem eine Spendenbescheinigung.

