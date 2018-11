Swarovski enthüllt neuen Stern für den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center, entworfen von Daniel Libeskind

New York (ots/PRNewswire) - Der neue Swarovski-Stern für den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center®, entworfen vom berühmten Architekten Daniel Libeskind, ist heute in New York City präsentiert worden. Der Stern wurde am Rockefeller Plaza feierlich enthüllt, anwesend waren Daniel Libeskind und Nadja Swarovski, Vorstandsmitglied von Swarovski.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783768/Swarovski.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783769/Swarovski.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783770/Swarovski.jpg )

Bei der Feier wurde der Stern auf den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center gehoben, wo er bei der offiziellen "Tree Lighting Ceremony" am 28. November zum ersten Mal erleuchtet.

Swarovski-Stern von Daniel Libeskind

Es ist das erste Mal, dass der berühmte kristallene Baumschmuck ein neues Design erhält, seit 2004 der erste Swarovski-Stern enthüllt wurde. Damals wurde der Stern gemeinsam von Swarovski und dem Miteigentümer des Rockefeller Center, Tishman Speyer, präsentiert.

Der Libeskind-Stern ist ein glänzendes Beispiel der 120-jährigen Swarovski-Tradition, Licht in Freude zu verwandeln. Der fast 410 kg schwere Stern hat einen Umfang von fast 3 Metern und besitzt 70 Zacken, die von 3 Millionen Swarovski-Kristallen bedeckt sind. Das Unternehmen hat mit seiner innovativen Kristalltechnologie ein Meisterwerk der Lichtbrechung in einer atemberaubenden, dreidimensionalen Struktur geschaffen. Die dramatischen Linien durchbrechen mit unglaublicher Dynamik den Raum - eine strahlende Reflektion der Libeskindschen Designvision.

Star Boutique und Weihnachtsdekorationen

Swarovski will noch in diesem Monat am Rockefeller Plaza eine Star Boutique eröffnen, ebenfalls entworfen von Daniel Libeskind. Der ungefähr 19 Quadratmeter große Shop ist kristallen und sternenförmig. Die facettenartige Konstruktion besteht aus Glasscheiben und Videodisplays. Besucher können Schmuck, Dekorationen und Geschenke von Swarovski und Atelier Swarovski kaufen, einschließlich eines neuen Sortiments, das Daniel Libeskind für Atelier Swarovski Home entworfen hat.

Neben der Star Boutique wird ein exakter Nachbau des Swarovski-Sterns aufgestellt, ebenfalls mit 3 Millionen Swarovski-Kristallen. Besucher können so das Design aus nächster Nähe begutachten.

Nadja Swarovski, Vorstandsmitglied von Swarovski, kommentiert: "Wir sind stolz auf die Kooperation mit Daniel Libeskind, ein kreatives Genie, an diesem aufregenden neuen Design des Swarovski-Sterns, der den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center schmückt. Jedes Jahr erfreuen sich New Yorker und Besucher aus aller Welt während der Festtage an dem Stern. Er wird noch viele Jahre als Leuchtfeuer der Hoffnung erstrahlen."

Daniel Libeskind, Chef-Designarchitekt von Studio Libeskind, kommentiert: "Der neue Swarovski-Stern für den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist inspiriert vom Glanz des Sternenlichts - für die Menschen erstrahlte Sinnhaftigkeit und Mysterium zugleich. Der Stern symbolisiert unser größtes Streben nach Hoffnung, Einigkeit und Frieden. Die Zusammenarbeit mit Swarovski und dem gesamten Designteam an dem Stern ist mir eine unglaubliche Ehre. Es ist die Verschmelzung von Kristallkunst, Innovation und richtungsweisendem Design."

Libeskind, der bereits in der Vergangenheit mit Swarovski an Gemeinschaftsprojekten gearbeitet hat, ist weltbekannt für die von ihm entworfenen Kulturstätten und Monumente, darunter das Jüdische Museum in Berlin, das Denver Art Museum und der Masterplan für den Wiederaufbau des World Trace Center in New York. 2016 entwarf Libeskind für Atelier Swarovski ein Schachspiel mit Figuren aus Kristall und Marmor, inspiriert von seinen zukunftsweisenden Architekturentwürfen.

Projekte wie der Swarovski-Stern ehren die Swarovski-Tradition von Kollaboration und Innovation. In Partnerschaft mit Design-Visionären werden die kreativen Grenzen der Kristallkunst gesprengt mit dem Ziel, der Welt mehr Glanz zu verleihen.

Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center gilt auf der ganzen Welt als Symbol für Hoffnung und Gemeinschaftssinn. Er vereint New Yorker und Besucher in geteilter Festtagsfreude. Die Tradition des Weihnachtsbaums am Rockefeller Center reicht zurück bis 1931.

Informationen zu Swarovski

Swarovski bietet ein umfangreiches Produktportfolio, das sich durch einzigartige Qualität, Handwerkskunst und Kreativität auszeichnet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1895 in Österreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt neben qualitativ hochwertigen Kristallen, synthetischen Schmucksteinen und echten Edelsteinen auch Schmuck, Accessoires und Beleuchtungslösungen.

Der Geschäftsbereich Kristall wird in der fünften Generation von der Familie geführt und ist weltweit mit rund 3.000 Stores in etwa 170 Ländern vertreten. Mehr als 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden Euro. Zusammen mit seinen Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Präzisionsinstrumente) und Tyrolit (Schleifwerkzeuge) bildet der Geschäftsbereich Kristall die Swarovski Gruppe. 2017 erzielte die Gruppe mit mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro.

Eine verantwortungsvolle Beziehung zu Mensch und Planet ist schon immer wesentlicher Teil der Unternehmenskultur von Swarovski und zeigt sich heute in der soliden Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens. Das globale Bildungsprogramm Swarovski Wasserschule hat 500.000 Kinder an den weltgrößten Gewässern erreicht und die im Jahr 2013 gegründete Swarovski Foundation fördert Kreativität und Kultur, engagiert sich für das Wohl des Menschen und den Schutz natürlicher Ressourcen, um einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. http://www.swarovskigroup.com

Informationen zu Daniel Libeskind

Studio Libeskind gestaltet und realisiert ein breites Spektrum an urbanen, kulturellen und kommerziellen Projekten auf der ganzen Welt. Im Studio arbeiten Architekten und Designer Seite an Seite, für die Architektur praktizierter Optimismus ist. Studio Libeskind ist der festen Überzeugung, dass man bei der Konzeption großartiger Stätten an die Zukunft glauben muss, ohne dabei die Vergangenheit zu vergessen.

Die Architektur von Studio Libeskind fußt auf der Grundidee, dass ein Gebäude ausdrucksvoll sein und das moderne Leben widerspiegeln sollte. Innovation ist das zentrale Element bei unserem Designprozess. Für Studio Libeskind muss zukunftsweisendes Design mit nachhaltiger Technologie realisiert werden. Die wahre Kunst der Architektur liegt darin, im verfügbaren finanziellen und funktionellen Rahmen die maximale Wirkung zu erzielen. Studio Libeskind weiss aus Erfahrung, dass großartige Architektur aus der Zusammenarbeit mit großartigen Kunden hervorgeht. Andererseits ist Architektur eine öffentliche Kunstform, und Studio Libeskind fühlt sich nicht nur dem Kunden, sondern auch den Gemeinden und Städten verpflichtet, wo es tätig ist.

Daniel und seine Frau Nina Libeskind gründeten Studio Daniel Libeskind 1989 in Berlin (Deutschland), nachdem sie den Wettbewerb zum Bau des Jüdischen Museums Berlin gewonnen hatten. Im Februar 2003 wurde der Hauptsitz von Studio Daniel Libeskind von Berlin nach New York City verlegt, wo Daniel Libeskind als Masterplaner für den Wiederaufbau des World Trace Centers beauftragt wurde. http://www.libeskind.com

Informationen zu Tishman Speyer

Tishman Speyer ist ein führender Eigentümer, Entwickler, Betreiber und Vermögensverwalter von erstklassigen Immobilien rund um den Globus. Tishman Speyer wurde 1978 gegründet und hat eine Dependance in den USA, Europa, Lateinamerika und Asien. Die Firma baut und bewirtschaftet hochwertigen Büro- und Wohnraum sowie Ladenflächen in 28 globalen Schlüsselmärkten für branchenführende Kunden. Die Firma ist Entwickler und Betreiber eines Portfolios von über 15,5 Millionen Quadratmetern mit einem Gesamtwert von ungefähr 88 Mrd. $, verteilt auf mehr als 406 Objekte. Zu den Vorzeigeobjekten gehören New York Citys Rockefeller Center, São Paulos Torre Norte, The Springs in Schanghai, Lumière in Paris und OpernTurm in Frankfurt. Tishman Speyer hat momentan Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen in den folgenden Städten: Boston, Brasília, Frankfurt, Gurgaon, Hyderabad, Los Angeles, New York City, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Schanghai, Shenzhen und Washington, DC. Darüber hinaus betreibt die Firma erstklassige Büroimmobilien in Berlin, Chicago und London. Weitere Informationen finden Sie unter tishmanspeyer.com und folgen Sie uns auf @tishmanspeyer.

