Ab sofort und nur bei dm: Kostenfrei Bargeld abheben ab dem ersten Produkt

dm-drogerie markt bietet seinen Kunden ab sofort einen besonderen Service: Bargeld abheben ist nun in allen mehr als 2.000 dm-Märkten in Deutschland kostenfrei ab dem ersten Produkteinkauf möglich. Das heißt, unabhängig vom Einkaufswert können Kunden bei Bezahlung mit ihrer girocard zusätzlich bis zu 200 Euro Bargeld von ihrem Konto abheben. "Wir möchten unsere Leistungen in den dm-Märkten stets weiterentwickeln, um das Einkaufserlebnis vor Ort noch kundenfreundlicher zu gestalten. So bieten wir bei dm als erster Händler die Möglichkeit, ab dem Kauf eines Produktes Bargeld bis zu 200 Euro gebührenfrei abzuheben. Mit mehr als 2.000 dm-Märkten sind wir nah an den Menschen: Unsere Kunden müssen also keine weiten Wege auf sich nehmen, um an Bargeld zu gelangen. Gerade für Kunden im ländlichen Raum, aber auch für die steigende Zahl von Direktbankkunden bietet dieser Service einen spürbaren Mehrwert. Aber natürlich steht unser Service allen Kunden zur Verfügung", sagt Martin Dallmeier, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen + Controlling.

Zahlmethoden bei dm

In den dm-Märkten stehen den Kunden eine Vielzahl an Bezahlmethoden zur Verfügung, die den Zahlvorgang so bequem und einfach wie möglich machen. Neben der Bezahlung per girocard oder Kreditkarte - mit NFC-Chip ist die Zahlung kontaktlos möglich - können Kunden auch schnell und sicher ihr Smartphone oder ihre Smartwatch nutzen. Die Zahlung kann dabei über kontaktlose Dienste wie Google Pay, Apple Pay, mit Banking Apps oder über PAYBACK PAY mit QR-Code erfolgen.

