Karlsruhe (ots) - Das Ergebnis der Verbraucherumfrage "Kundenmonitor Deutschland" in diesem Jahr ist eindeutig: dm ist der beliebteste Drogeriemarkt Deutschlands. Mit der Note 1,80 in der Globalzufriedenheit bestätigen die Kunden, dass sie mit den Leistungen von dm insgesamt am zufriedensten sind. Zudem baut der Drogeriewarenhändler seinen Vorsprung der vergangenen Jahre weiter aus und überzeugt seine Kunden laut Kundenmonitor unter anderem mit dem besten Produktangebot, der besten Qualität bei Eigenmarken und Kosmetikprodukten und den besten Preisen.

dm-Kunden würden Freunden oder Bekannten jederzeit empfehlen, bei dm einzukaufen. Denn das Drogerieunternehmen sei zukunftsorientiert und schaffe es, seine Kunden zu begeistern. Aus diesen Gründen kaufen mehr als die Hälfte der Drogeriemarktkunden bei dm ein. "Die durchweg positive Rückmeldung unserer Kunden ist das, was uns jeden Tag antreibt, unser Bestes zu geben", erläutert Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. "Dass uns die Kunden insbesondere in der Kategorie Zukunftsorientierung auf Platz 1 gebracht haben zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit dem Omni-Channel-Retailing die Wünsche unserer Kunden aufgreifen", hebt Erich Harsch hervor.

Einladung zur Jahrepressekonferenz von dm am 18. Oktober 2018, 11 Uhr:

Wir möchten Ihnen gerne eine Einblick gewähren, wie die mehr als 40.000 Mitarbeiter bei dm in Deutschland die Kunden im Geschäftsjahr 2017/18 (1. Oktober 2016 - 30. September 2017) begeistert und was wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben. Wir laden Sie herzlich an einen der folgenden Standorte ein:

Berlin, Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin mit Markus Trojansky, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Expansion

Dortmund, im dm-Markt, Ostenhellweg 27-29, 44135 Dortmund mit Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung

Düsseldorf, im dm-Markt, Am Wehrhahn 36, 40211 Düsseldorf mit Christian Bodi, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Logistik

Frankfurt (Main), im dm-Markt, Zeil 47-49 an der Konstablerwache, 60313 Frankfurt (Main) mit Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement

Hamburg, im dm-Markt, Osterstraße 111, 20259 Hamburg mit Christoph Werner, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung

Karlsruhe, dm-Zentrale in der Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe mit Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung

München, im dm-Markt, Rotkreuzplatz 1, 80634 München mit Martin Dallmeier, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen + Controlling

Für Interviews stehen Ihnen die dm-Geschäftsführer im Anschluss an die Konferenzen gerne zur Verfügung - sowohl direkt an den Standorten als auch telefonisch.

Über Ihre Zusage und Ihr Kommen freuen wir uns sehr. Bitte teilen Sie uns per E-Mail an herbert.arthen@dm.de mit, an welchem Standort Sie teilnehmen möchten.

http://dm.de/presse

