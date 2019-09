TUIfly

Tag der Currywurst: TUI fly spendiert Fast Food-Klassiker an Bord

Hannover (ots)

- Gäste des Fluges X3 2618 am Mittwoch erwartet Sonderservice - Verkaufsschlager an Bord: 50.000 Portionen werden pro Jahr serviert - Traditionsunternehmen Frankenberg liefert erstklassige Qualität

Der 4. September eines jeden Jahres ist der Tag der Currywurst. Der Legende nach wurde das Gericht 1949 erfunden und alleine im vergangenen Jahr 800 Millionen Mal in Deutschland verzehrt. TUI fly feiert den Tag der Currywurst in 10.000 Meter Höhe und spendiert zum Jubiläum auf dem Flug X3 2618 von Hannover nach Palma de Mallorca allen Gästen eine Portion des beliebten Fast-Food-Klassikers.

"Seit der Einführung der Currywurst an Bord im Mai 2018 ist das Menü eine beliebte Mahlzeit bei Groß und Klein", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUI fly GmbH. "Der Tag der Currywurst ist für uns ein willkommener Anlass, um denjenigen eine Freude zu machen, die seit Jahren Fans des populären Snacks sind und eine gute Möglichkeit, auch weitere Fluggäste von der Qualität der TUI fly-Currywurst zu überzeugen."

Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Deutschlands beliebter Ferienfluggesell-schaft servieren die Currywurst pro Jahr über 50.000 Mal. TUI fly setzt in seinem Catering-Angebot auf qualitativ hochwertige Produkte und arbeitet bei der Produktion der Currywurst eng mit dem familiengeführten Traditionsunternehmen Frankenberg im rheinischen Würselen zusammen. Qualität, die von den Passagieren geschätzt wird: Das Menü, das mit knusprigen Kartoffelecken serviert wird, entwickelte sich schnell zum absoluten Verkaufsschlager an Bord.

Neben dem besonderen Angebot dürfen sich die Fluggäste natürlich weiterhin auf die Klassiker im TUI fly Café freuen, das mit mehr als 60 Speisen und Getränken für jeden Geschmack etwas bereithält. Über 600.000 Speisen werden pro Jahr an Bord verkauft, darunter auch der begehrte Pizza-Wrap oder das vegetarische Vollkornsandwich. Neue Angebote, wie der Greenall's Wild Berry Gin aus Englands ältester Destillerie, schonend gebackene Rohkost-Kekse von The Beginnings aus Lettland oder das Laugen-Dreieck runden das hochwertige Angebot ab. Je nach Tarif sind sogar Snacks und Getränke an Bord bereits inbegriffen. Für den großen Hunger hält das TUI fly Bistro neue Menüs bereit, die bis 48 Stunden vor Abflug zu attraktiven Preisen hinzugebucht werden können - dazu zählt auch das würzige Gemüse-Korma. TUI fly Bistro & Café: https://www.tuifly.com/de/service/catering.html

Über TUI fly

TUI fly ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der TUI Group, des weltweit führenden Touristikkonzerns mit Sitz in Hannover und Berlin. Die TUI Group betreibt neben TUI fly in Deutschland fünf weitere Fluggesellschaften in Europa mit insgesamt 150 Flugzeugen. TUI fly (Deutschland) beförderte im vergangenen Jahr 7,9 Millionen Passagiere und fliegt für TUI und andere Reiseveranstalter zu den klassischen Urlaubsregionen rund um das Mittelmeer, auf die Kanarischen Inseln, auf die Kapverden, nach Madeira und Ägypten. Die TUI fly Flotte besteht aus 39 Flugzeugen des modernen Typs Boeing 737. TUI fly bietet hohe Qualität zu fairen Preisen und steht für Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sicherheit - daran arbeiten über 2.400 Mitarbeiter. Auch die Nachhaltigkeitsstrategie ist weiterhin auf Erfolgskurs: Die unabhängige Klimaschutzorganisation atmosfair hat TUI fly im Jahr 2018 zum wiederholten Mal als klimaeffizienteste Fluggesellschaft Deutschlands ausgezeichnet - im internationalen Wettbewerb rangiert TUI fly unter den Top 5.

Tickets sind auf dem Flugportal www.tuifly.com, im Reisebüro oder über das TUIfly.com Servicecenter (Tel.: 0511 2200 4321) buchbar.

