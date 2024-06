VEDES AG

Rückruf Wasserbombenpumpe von Splash & Fun

Nürnberg (ots)

Das Großhandelssortiment der VEDES wird mit besonderer Sorgfalt zusammengestellt. Jedoch lassen sich Mängel nie gänzlich vermeiden. Von der Wasserbombenpumpe der Handelsmarke Splash & Fun geht nach aktuellen Erkenntnissen ein potenzielles Risiko aus. Obwohl das Produkt rechtlich allen gesetzlichen Anforderungen entspricht, kann es bei der Pumpbewegung zu Verletzungen kommen. Konkret kann sich der blaue Druckknopf am Ende der Pumpstange lösen, wodurch das dann freiliegende Ende der Metallstange zur Gefahr werden kann. Aus diesem Grund wird die Wasserbombenpumpe von Splash & Fun vorsorglich zurückgerufen. Die VEDES möchte jedes Risiko minimieren und sieht sich als "Inverkehrbringer" in die Europäische Union in der Pflicht, das Produkt zum Wohle der Verbraucher aus dem Verkehr zu ziehen.

Wasserbombenpumpe von Splash & Fun

VEDES Sort.nr. 776 04 006 | EAN 4018501060320 | UVP 9,99 EUR

VEDES Sort.nr. 776 09 342 | EAN 4018501093205 | UVP 9,99 EUR

Es handelt sich um insgesamt 25.008 Stück der Chargen-Nummern 000063/10/2021, 000064/12/2021 und 000065/01/2022, die seit Februar 2022 über den Einzelhandel in Deutschland, Österreich, Italien, Luxembourg, Niederlande, Tschechien, Polen und in der Schweiz verkauft wurden. Verbraucher, die im Besitz dieses Produktes sind, können dieses kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem es gekauft wurde. Sie erhalten dann den Einkaufspreis erstattet. Weitere Informationen unter www.vedes-gruppe.de/presse/produkt-rueckrufe.

Als einer der führenden Spielwaren-Großhändler sieht sich die VEDES zu größter Sorgfalt gegenüber den Verbrauchern verpflichtet. Gerade die Sicherheit von Kindern hat für das Unternehmen höchste Priorität. Der hausinterne Qualitätsanspruch ist sehr hoch und zeigt sich unter anderem in der sorgfältigen und strengen Lieferanten- und Artikelauswahl bzgl. Produktsicherheit und Umweltverträglichkeit sowie permanenter Qualitätskontrollen vor Ort. Speziell für die Produkte der eigenen Handelsmarken gelten strengste Kriterien, die nicht nur den EU-Richtlinien entsprechen und in allen Belangen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sondern in punkto Produktsicherheit, Zusammensetzung und Umweltverträglichkeit vorbildlich sind.

