ISG Report: Sopra Steria als ein führender Anbieter für strategische Cybersecurity Services eingestuft

Sopra Steria ist auf dem Gebiet der Cybersicherheit als führender Anbieter strategischer und Managed Security Services für Großunternehmen eingestuft worden. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie ISG Provider Lens(TM) - Cybersecurity Solutions and Services Quadrant Report. Das Research-Unternehmen würdigt vor allem das intelligente Security Operating Center (SOC) der Management- und Technologieberatung. Speziell in Deutschland positioniert sich das Unternehmen als Experte für Cloud Security.

ISG (Information Services Group) hebt bei der Begründung für die Einstufung folgende Stärken der strategischen Security Services von Sopra Steria hervor:

- Erfahrung in der Transformationsberatung: Sopra Steria konzipiert Transformationsprogramme, einschließlich interner Schulungen, um einen nachhaltigen organisatorischen Wandel in den Unternehmen seiner Kunden zu gewährleisten. - Integrierter Ansatz bei der Entwicklung von Lösungen: Sopra Steria entwickelt eine Sicherheitsarchitektur, die agile DevOps, Infrastrukturmanagement, Netzwerk, Mobilität und Cloud abdeckt. Die Architektur ist in ein Security Operating Center (SOC) integriert, eine Art Kommandozentrale zur Abwehr von Cyberangriffen. Das SOC ist darauf ausgelegt, Sicherheitsvorfälle zu erkennen und darauf zu reagieren. Sopra Steria nutzt seine Qualifikation als Security Incident Detection Service Provider (PDIS), um seine Kunden, speziell Betreiber kritischer Infrastrukturen, dabei zu unterstützen, die höchsten Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Qualifikation ist von der französischen Behörde für Informationssicherheit (ANSSI = Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) zertifiziert. - Technische Partnerschaften: Sopra Steria hat strategische Partnerschaften mit wichtigen Dienstleistern im Bereich Cybersicherheit aufgebaut.

Cloud Security in Deutschland auf dem Vormarsch

In Deutschland positioniert sich Sopra Steria als Experte für Cloud Security. Die Leistungen der Management- und Technologieberatung umfassen strategisch-fachliche Konzeption, Technologiekompetenz und konkrete Lösungen sowie Managed-Security-Ressourcen. "Cloud-Computing entwickelt sich bei Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung zum Standard. Virtualisierung und Containerisierung von IT sind ebenfalls im Kommen", sagt Olaf Janßen, Leiter Cybersecurity für den Public Sector bei Sopra Steria. "Mit einem End-to-End-Ansatz sind wir in der Lage, selbst Behörden der inneren und äußeren Sicherheit und ihre Cloud-Provider bei Initiativen zu unterstützen und ihre Hochsicherheitsanforderungen zu erfüllen", so Olaf Janßen.

Die Macher des ISG-Reports sehen Sopra Steria im Bereich Managed Security Services für Großkunden als führend an. Dafür sorgen:

- ein Security-by-Design-Ansatz: Sopra Steria kombiniert Beratung und Managed Services und hebt sich so von anderen Anbietern ab. Der Ansatz konzentriert sich auf die Minimierung von Geschäftsrisiken und die Etablierung einer Sicherheitskultur in der Organisation der Kunden, um digitale Sicherheit zu gewährleisten. Sopra Steria setzt auf einen strukturierten Sicherheitslebenszyklus, in dem zunächst eine Cybersicherheitsstrategie definiert und getestet wird. Diese Strategie gibt den Takt für den Einsatz von Technologien zum Schutz von Identitäten, Anwendungen und Daten vor. - eine Innovationskultur: Sopra Steria ist auf DevSecOps spezialisiert. Die entwickelten Lösungen verbessern die Angebote seiner Sicherheitspartner. - ein intelligentes SOC: Das SOC kombiniert Cyber Intelligence Management und Künstliche Intelligenz (KI), um Cyberangriffe so schnell und präzise wie möglich zu antizipieren, zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren. - die Marktanerkennung: Sopra Steria wurde von der ANSSI in den Bereichen Audit (PASSI) und SOC (PDIS) für die Unterstützung von Betreibern mit Systemrelevanz ausgezeichnet. Sopra Steria ist eines der ersten drei Unternehmen, die ab Januar 2019 die PDIS-Zertifizierung erhalten haben.

800 Sicherheitsexpertinnen und -experten von Sopra Steria beraten und unterstützen Unternehmen und Behörden im Bereich Cybersecurity mit Blick auf Prävention, Erkennung, Schutz und Reaktion auf Cyberangriffe.

Über Sopra Steria

Als ein führender europäischer Management- und Technologieberater unterstützt Sopra Steria seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet mit Beratung, Digitalisierung und Softwareentwicklung umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 25 Ländern erzielte der Konzern 2020 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809

Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.de/newsroom

