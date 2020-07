Sopra Steria SE

Dominic Testrut verantwortet Insurance-Geschäft bei Sopra Steria

Hamburg (ots)

Dominic Testrut ist neuer Leiter des Geschäftsbereichs Insurance von Sopra Steria. Gleichzeitig beruft ihn der Vorstand in die Geschäftsleitung der Management- und Technologieberatung. Der 53-Jährige wird künftig die Kernkompetenzen Managementberatung, Softwarelösungen und Platform as a Service enger verknüpfen. Sopra Steria forciert mit diesem Schritt zudem die Positionierung als führender Anbieter und Betreiber digitaler Plattformen in der Versicherungsbranche.

Dominic Testrut kam im April 2018 zu Sopra Steria und hatte den Geschäftsbereich Insurance in den letzten Monaten bereits als Interimsleiter geführt. Nun tritt er offiziell die Nachfolge von Christian Diemaier an, der sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat.

Vor dem Wechsel zu Sopra Steria war Dominic Testrut in mehreren Managementpositionen in der Versicherungs- und Consultingbranche tätig. Als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortete er das Business Development einer IT- und Softwaretochter der ERGO Gruppe und leitete als Projekt- und Programm-Manager IT-Transformationen des Konzerns in Süd- und Osteuropa. Beim Schweizer Versicherungssoftwareanbieter Adcubum AG verantwortete Testrut den Markteintritt in neue Länder und das Produktmanagement. Zudem war er bei der Unternehmensberatung ConVista Consulting als Managing Partner und Co-Geschäftsführer für den internationalen Ausbau des Geschäfts zuständig sowie beim Start-up AIP (heute NEOMATIC) für die Marktstrategie.

"Für Sopra Steria ist die Besetzung ein wichtiger Schritt. Dominic Testrut wird uns mit seinem Know-how und seiner Erfahrung als echter Branchen-Insider als führenden Anbieter und Betreiber digitaler Plattformen positionieren", sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria.

Wichtige Meilensteine für die Positionierung hat Sopra Steria mit dem Aufbau digitaler Versicherungsunternehmen wie Neodigital und mailo erreicht. "Wir sehen einen starken Bedarf bei Versicherern, sich strategisch Spielraum für neue digitale Geschäftsmodelle zu verschaffen. Diesen werden wir künftig noch besser decken, indem wir Beratung, State-of-the-Art-Plattformtechnologie und industrielles As-a-Service-Know-how aus einem Guss anbieten", sagt Dominic Testrut.

