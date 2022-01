Aktion Deutschland Hilft e.V.

Hochwasser Deutschland: Hohe Spendenbereitschaft hält an

Deutsche spenden in sechs Monaten 278 Mio. Euro für die Fluthilfe an das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft"

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Bonn (ots)

Seit dem 15. Juli 2021 ruft das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" zu Spenden zugunsten der Hilfe für die betroffenen Menschen der Hochwasserkatastrophe auf. 278 Mio. Euro konnten seitdem für die akute Nothilfe, mittelfristige Hilfe und den Wiederaufbau gesammelt werden. "Die Bevölkerung ist sehr solidarisch mit den Betroffenen der Flut: Im November wurden erneut 3,7 Mio. Euro, im Oktober 4,7 Mio. Euro und im Dezember sogar über 8 Mio. Euro für die Hochwasserhilfe gespendet", bilanziert Manuela Roßbach, Vorständin im Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. "Die hohe Spendenbereitschaft vor Weihnachten hat noch einmal gezeigt, dass die Hochwasserkatastrophe nicht vergessen ist und auch nicht vergessen wird, denn die Hilfsorganisationen im Bündnis unterstützen die Menschen langfristig und Hand in Hand mit lokalen Helfer:innen. Wir bleiben solange es nötig ist", so Roßbach weiter.

So kommen die Spenden bei den Betroffenen an

Nach einem halben Jahr sind bereits 44 Prozent (122 Mio. Euro) an Spenden für Hilfsmaßnahmen an die Bündnisorganisationen geflossen. Roßbach: "Das ging sehr viel schneller als wir das aus dem Ausland kennen, dort werden im Durchschnitt 30 Prozent der Spenden in den ersten zwölf Monaten abgerufen." Die Hilfsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind vielfältig. So erhielten bisher über 13.000 private Haushalte (rund 32.000 Privatpersonen) u.a. durch die Arbeiterwohlfahrt und die Johanniter finanzielle Soforthilfen in einem Gesamtvolumen von über 29 Mio. Euro. Auch wurden rund 200 soziale Einrichtungen und Initiativen sowie über 100 Landwirte und Winzer von den Bündnisorganisationen Help - Hilfe zur Selbsthilfe und Landsaid unterstützt. Insgesamt sind unter anderem durch den Arbeiter-Samariter-Bund und ADRA in schwer betroffenen Gemeinden bis jetzt 322 Mobilheime oder Wohncontainer als Übergangslösung für Familien entstanden. Unter dem Motto "Begegnung, Austausch und gegenseitige Unterstützung" tragen im Ahrtal Bündnisorganisationen wie die Malteser, der Paritätischen Wohlfahrtsverband und das Kinderhilfswerk Global Care in Kooperation mit den Kommunen und Gastronomen dazu bei, dass die Bevölkerung auch im Winter an etablierten Treffpunkten zusammenkommen kann. Hier können sich die Menschen bei einer warmen Mahlzeit oder einer Tasse Kaffee treffen und austauschen.

Vieles ist erreicht, doch Rückkehr zur Normalität wird dauern

Geleistet wird die Hilfe mit den Spendengeldern von "Aktion Deutschland Hilft" von insgesamt 15 dem Bündnis angeschlossenen Hilfsorganisationen, die auf jahrelange Erfahrungen in der weltweiten Not- und Katastrophenhilfe zurückgreifen können. "Die Bedarfe der Menschen sind in den betroffenen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr unterschiedlich. Während Betroffene hier noch auf Übergangshilfen wie zum Beispiel Mobilheime oder Essensausgaben angewiesen sind, können dort unsere Bündnisorganisationen bereits den Wiederaufbau starten", so Roßbach zum aktuellen Stand der Hilfsmaßahmen. "In den letzten sechs Monaten wurde dank der großartigen Unterstützung vieler verschiedener, ehrenamtlicher und hauptamtlicher Helferinnen und Helfer bereits viel erreicht - aus unserer Erfahrung wissen wir aber, dass Betroffene wie auch Helferinnen und Helfer nach einer solchen Katastrophe eher einen Marathonlauf vor sich haben, der Durchhaltekraft, Geduld und einen langen Atem erfordert."

"Aktion Deutschland Hilft" nimmt als Bündnis deutscher Hilfsorganisationen weiterhin Spenden entgegen:

Stichwort "Hochwasser Deutschland"

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher)

Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden

(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR)

Online spenden unter: www.aktion-deutschland-hilft.de

An die Redaktionen:

Eine Bildauswahl der verschiedenen Hilfsmaßnahmen finden Sie hier: https://ots.de/SXMTAC

Wenn Sie weiteres Bildmaterial benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Gerne vermitteln wir Ihnen Interviewpartner, die zur aktuellen Lage in den Hochwassergebieten und Hilfsprojekten berichten können: Kontakt Pressestelle presse@aktion-deutschland-hilft.de | Tel.: 0228/ 242 92 - 222

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell