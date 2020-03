Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Wir haben keine Worte mehr"

Syrienkrieg geht ins zehnte Jahr: Überschriften aus Medienmitteilungen von "Aktion Deutschland Hilft" seit 2012

"Die humanitäre Situation in Syrien und den Nachbarländern ist dramatisch. Der Krieg in Syrien geht jetzt ins zehnte Jahr. Jahrelange Warnungen und Hilferufe blieben unbeachtet und ungehört. Wir haben keine Worte mehr", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von "Aktion Deutschland Hilft". "Die Hilfsorganisationen unseres Bündnisses leisten auch im zehnten Jahr des Krieges weiter unermüdlich humanitäre Hilfe unter schwersten Bedingungen."

Statt einer Meldung: Überschriften aus Medienmitteilungen von "Aktion Deutschland Hilft" zwischen 2012 und 2020:

August 2012: Syrien: "Es wird höchste Zeit, sich stärker mit den Schicksalen dieser Menschen zu beschäftigen". Bündnispartner von "Aktion Deutschland Hilft" leisten Nothilfe in den Krisenregionen

Juni 2013: Syrien: Kein Aufrüsten der Konfliktparteien, sondern mehr humanitäre Hilfe! "Aktion Deutschland Hilft" stockt Nothilfe nochmals um eine Million Euro auf

März 2014: 3 Jahre Syrien-Krise: "Wir dürfen hier die Augen nicht verschließen!" Schirmherr von "Aktion Deutschland Hilft", Prof. Dr. Horst Köhler, fordert Deutschland zu mehr Verantwortung auf

Dezember 2015: Hilfe für Flüchtlinge: Verschärfte Situation im Winter. Bei Schnee, Regen und Minustemperaturen leisten Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" Winterhilfe

Februar 2016: Geberkonferenz Syrien: "Nur verbindliche Vereinbarungen können helfen!" Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" stellen gemeinsam mit internationalen Hilfsorganisationen Forderungen

März 2017: Kinder des Krieges: In Syrien wächst eine Generation ohne Zukunftsperspektive auf. "Aktion Deutschland Hilft" fordert mehr Bildungsmöglichkeiten für syrische Kinder

März 2018: Sieben Jahre Syrienkrieg: Schlimmer kann es für die Menschen kaum werden. Bündnisorganisation "Aktion Deutschland Hilft" fordert Zugang für humanitäre Hilfe in Ost-Ghouta

März 2019: Syrien: Es ist an der Zeit, die Spirale von Armut, Hunger und Not zu durchbrechen. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" schaffen Perspektiven für syrische Bevölkerung

März 2020: Bürgerkrieg Syrien/Flüchtlinge: "Menschenrechte werden mit Füßen getreten". "Aktion Deutschland Hilft" fordert von deutscher Politik entschlossenes Handeln für die Einhaltung des Völkerrechtes

