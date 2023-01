Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Jetzt anmelden für 2. Forum "Feuerwehr und Menschen mit Behinderung"

Spannende Vorträge bei Veranstaltung am 22. April 2023 in Hanau (Hessen)

Berlin (ots)

Spannende, praxisrelevante Vorträge zu verschiedensten Aspekten bietet das 2. Forum "Feuerwehr und Menschen mit Behinderung" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Feuerwehr Hanau am Samstag, 22. April 2023, in Hanau (Hessen). "Das persönliche Engagement aller Beteiligten in der Brandschutzerziehung ist groß. Umso wichtiger ist es, in der Ausbildung möglichst viele Bereiche abzudecken - hierzu zählt auch der Umgang von Feuerwehrangehörigen und Menschen mit Behinderung", wirbt DFV-Vizepräsident Hermann Schreck für die Teilnahme an der Veranstaltung, die nun erneut durchgeführt wird.

Karlheinz Ladwig aus Hanau, Initiator der Veranstaltung und Vorsitzender des Fachausschusses Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, berichtet aus der Praxis: "Das gegenseitige Kennenlernen, Verständnis für Voraussetzungen, Kenntnis von Einschränkungen und schlussendlich das lebensrettende Verhalten in Notsituationen sind zentrale Elemente."

Das Forum "Feuerwehr und Menschen mit Behinderung" richtet sich an Menschen aus dem Feuerwehrwesen und weitere Interessierte. Auf dem Programm stehen folgende Punkte:

Impulsvortrag "Gelebte Inklusion bei der Feuerwehr" (Sophie Corpataux, Uwe Schmerer, Freiwillige Feuerwehr Wabern-Unshausen)

Referat "Autismus-Spektrum-Störungen" (Lea Weiß, Fachausschuss Brandschutzerziehung Landesfeuerwehrverband Saarland)

Referat "Blauhaus - Brandschutzaufklärung bei jungen erwachsenen Menschen mit Behinderung" (Franziska Herd, Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V.)

Referat "Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - Barrierefreiheit im öffentlichen Raum" (Michaela Kusal, Ruhr-Universität Bochum)

Referat "Die Bewegung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in der Gruppe" (Dr. Paul Geoerg, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.)

Kreativbeitrag der Friedrich-Fröbel-Schule in Maintal sowie Kinderfeuerwehren Mittelbuchen und Klein-Auheim

Die Veranstaltung findet in der Feuerwache Hanau (August-Sunkel-Straße 3, 63452 Hanau) statt. Parallel gibt es eine Fachausstellung im Foyer. Pro Person kostet die Teilnahme 99 Euro. Diese Tagungspauschale beinhaltet die Teilnahme in Präsenz, ein Teilnahmezertifikat, Tagungsgetränke sowie Mittagessen. Die Teilnahme ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen. Die Anmeldung ist unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltung/forum-feuerwehr-und-menschen-mit-behinderung/ möglich. Dort sind auch das Programm und Informationen zu Hotelkontingenten verfügbar.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell