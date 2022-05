Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

"Wie verhindern wir Gewalt? Wie unterstützen wir Betroffene?"

Jetzt anmelden: Symposium "Gewalt gegen Einsatzkräfte" bei 29. Deutschem Feuerwehrtag

Berlin/Hannover (ots)

Hochkarätig besetztes Podium: Unter dem Motto "Wie verhindern wir Gewalt? Wie unterstützen wir Betroffene?" diskutieren der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Karl-Heinz Banse, die Leiterin der Betrieblichen Gesundheitsförderung der Berliner Feuerwehr, Dr. Janina Lara Dressler, und der Geschäftsführer der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen, Thomas Wittschurky, im Rahmen des Symposiums "Gewalt gegen Einsatzkräfte - Feuerwehr und Politik wehren sich" am Freitag, 24. Juni 2022, in Hannover. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12.30 Uhr im Convention Center auf dem Messegelände Hannover statt und ist Teil des 29. Deutschen Feuerwehrtags und des DFV-Programms auf der Messe INTERSCHUTZ.

Landesinnenminister Pistorius erklärt in einem Impulsvortrag zunächst die Sicht von Seiten der Politik auf die Problematik. Anne Gehrke (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) stellt unter dem Punkt "Gewalterfahrungen im Einsatz" Hintergründe und Studienergebnisse am Beispiel Niedersachsen vor. Präventionsexperte und Deeskalationstrainer Max Eggeling stellt die "Praxis der Gewaltprävention in der Feuerwehr" dar.

Das Symposium wird im Rahmen des Bundesprogramms "Zusammenhalt durch Teilhabe" des Bundesministeriums des Innern und für Heimat veranstaltet. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Ein Messeticket ist separat zu erwerben. Information und Anmeldung: www.feuerwehrtag.de.

