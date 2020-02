Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Deutsche Berufsfeuerwehren erhalten Auszeichnung für Verdienste um europaweiten Notruf 112

Presseeinladung zur Verleihung "Goldener Euronotruf-Stern 2020"

Berlin (ots)

das Europa Zentrum Baden-Württemberg verleiht den deutschen Berufsfeuerwehren für ihre Verdienste um den europaweiten Notruf 112 den goldenen Euronotruf-Stern 2020. Mit der deutschlandweiten Aktion "Twitter-Gewitter" am 11.2.2019 wurde der Notrufnummer eine große Aufmerksamkeit zuteil. Das Wissen um die 112 kann im Ernstfall Leben retten.

Auch im Jahr 2020 wird von den deutschen Berufsfeuerwehren wieder ein Twitter-Gewitter zum europäischen Tag des Notrufes am 11.2. veranstaltet.

Die Verleihung des Euronotruf-Stern 2020 findet in der Leitstelle der Feuerwehr Bonn statt. Der Leiter der Feuerwehr Bonn, Jochen Stein, wird den Preis in seiner Funktion als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland (AGBF-Bund) stellvertretend für alle 109 Berufsfeuerwehren in Deutschland entgegennehmen.

Wir laden Sie zur Berichterstattung in Bild und Ton herzlich ein. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Herr Stein, Herr Nils Bunjes vom Europa Zentrum und der Unterzeichner zur Verfügung.

Termin: Freitag 07.02.2020 um 11 Uhr

Feuerwehr Bonn, Lievelingsweg 112, 53119 Bonn

Bei Interesse an einer Teilnahme bitten wir um Rückmeldung unter feuerwehr@bonn.de oder 0228-717762. Sie erhalten dann bei Bedarf auch Hinweise zur Anfahrt und Parkmöglichkeiten.

Pressesprecher

