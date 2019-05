Stuttgarter Zeitung

Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Koalitionsbeschluss zur Paketbranche

Stuttgart (ots)

Die Razzia des Zolls im Februar brachte keine Missstände skandalösen Ausmaßes in der Paketbranche ans Licht. Dennoch sind strukturelle Vergehen wahrscheinlich, weil sie in etlichen dieser Dienstleistungsbranchen zu finden sind, in denen ein enormer Preisdruck und ein großes Angebot an (ausländischen) Billigkräften zu illegalem Handeln verführt. Um es aufzudecken, bräuchte es viel mehr solcher Kontrollaktionen, doch dafür reicht das Personal nicht aus. Insofern setzt Heils Gesetzentwurf den schwarzen Schafen ein Warnsignal.

