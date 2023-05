Pantene Pro-V

Spiegelglanz für gefärbtes Haar in nur drei Sekunden - mit der neuen Pantene Pro-V Colour Gloss Pflegekollektion

Gibt es ein besseres Gefühl, als mit frisch gefärbtem Haar vom Friseur zu kommen? Die Haare sind kräftig, glänzen und fühlen sich geschmeidig an - an diesen Tagen verlieben wir uns wieder ganz neu in unseren Look. Doch es ist gar nicht so einfach, die Farbintensität und den seidigen Glanz über die Zeit hinweg beizubehalten. Durch wiederholtes Färben wird das Haar geschädigt, die Haarstruktur uneben und Lichtreflexe absorbiert. Das Ergebnis: Die Haarfarbe verblasst und wirkt schließlich matt und stumpf. Die neue Pantene Pro-V Miracles Colour Gloss Pflegekollektion stellt die Haarpflege an erste Stelle und geht der Ursache der Schädigung auf den Grund. Angereichert mit Biotin und Glanzmineralien, reparieren die Produkte die Haarstruktur tiefenwirksam - für leuchtende Farben und lebendigen Glanz. Highlight der Kollektion ist das Pantene Pro-V Miracles Colour Gloss Haaröl Spray, das unsere Haarfarbe in nur 3 Sekunden zum Strahlen bringt und einen Spiegelglanz-Effekt hinterlässt. Shampoo und Pflegespülung reparieren Haarfärbeschäden und die Miracles Colour Gloss Haarmaske nährt die Mähne für 100 Prozent stärkeres Haar* mit glossy Finish. Die Kollektion ist ab Mai 2023 im Handel erhältlich und für alle Haarfarben geeignet.

Die Pantene Pro-V Miracles Colour Gloss Kollektion erweckt die Haarfarbe wieder ganz neu zum Leben. Sie repariert Schäden an der Haaroberfläche und sorgt so für eine intensive Leuchtkraft und einen wunderschönen Glanz. Wie das funktioniert? Die Pflegekollektion wurde mit einer nährstoffreichen Mischung aus Pro-V und Biotin angereichert, die farbbehandeltes Haar in Sekundenschnelle repariert und schützt. Eine innovative Neuheit bei Pantene Pro-V sind die pflegenden Glanzmineralien, die in allen Produkten der Kollektion enthalten sind. Sie glätten das Haar, machen es geschmeidig, entwirren es und verleihen ihm einen glasartigen Glanz. Die Mineralien spenden zusätzlich Feuchtigkeit, schützen vor Hitzeeinwirkungen und bändigen kleine, wild umherfliegende Haare. So wird jeder Tag zum Great Hair Day. Die Formulierung wurde vom Schweizer Vitamininstitut getestet und zertifiziert.

Die Pantene Pro-V Miracles Colour Gloss Pflegekollektion im Überblick

Pantene Pro-V Miracles Colour Gloss Reparierendes Shampoo und Pflegespülung

Das Miracles Colour Gloss Shampoo und die Pflegespülung enthalten perfekt aufeinander abgestimmte Nährstoffe, die die Regeneration aller Haarfärbeschäden unterstützen. Deshalb sind sie die ultimativen Begleiter für die tägliche Haarwäsche. Die Pflegespülung wurde zusätzlich mit Bambus-Extrakt angereichert, um die Haarstruktur zu stärken und Haarbruch zu verhindern.

Für optimale Ergebnisse, Shampoo und Pflegespülung nacheinander verwenden. So können die sich ergänzenden Pflegeprodukte ihre Wirkung voll entfalten und die Haarfarbe mit nur einer Anwendung optimal auffrischen: für satte Farben mit WOW-Effekt.

250ml, 160ml - 3,79EUR UVP**

Pantene Pro-V Miracles 3 Seconds Gloss Leave On Haaröl Spray

Von stumpf zu Spiegelglanz in 3 Sekunden? Kein Problem. Denn das neue Miracles Colour Gloss Haaröl Spray ist ein wahres Haarwunder, hergestellt mit einer einzigartigen molekularen Haarauffüllungstechnologie, die auf durch Färben geschädigte Haarfasern abzielt. Neben den aktiven Glanzmineralien sind Niacinamid und Biotin in einer ultra-absorbierenden, leichten Formel enthalten, die die Strähnen wieder aufbaut und glättet. Auf nassem oder trockenem Haar aufgesprüht, verleiht das Spray einen strahlenden Glow - ohne zu fetten.

145ml - 3,79EUR UVP**

Pantene Pro-V Miracles Colour Gloss & Deep Repair Haarmaske

Für Haare, die wirklich ein Wunder brauchen, ist die Colour Gloss Haarmaske die Antwort auf alle Haarpflegegebete. Die tiefenwirksame Maske pflegt coloriertes Haar intensiv und verleiht 100 Prozent stärkeres*, wunderschön glänzendes Haar. Auf das nasse Haar auftragen, zwei Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen.

300ml - 5,49EUR UVP**

*Stärke gegen Stylingschäden vs. Shampoo ohne Pflegestoffe

**Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.

