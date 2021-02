Hamburg Tourismus GmbH

Geschenktipp zum Valentinstag: Verlieb` dich neu in Hamburg - Auf Musicalbesuch bis zu 30 Prozent sparen

Hamburg (ots)

Mit jedem Tag im Lockdown fiebern wir dem Moment entgegen, an dem man wieder mit seinem Lieblingsmenschen verreisen und romantische Stunden verbringen kann. Für alle Verliebten, die, sobald es möglich ist, wieder nach Hamburg reisen möchten, gibt es jetzt ein besonderes Valentinstag-Angebot: Bei Buchung eines Musicalticket-Gutscheins gibt es bei der Hamburg Tourismus GmbH zurzeit bis zu 30 Prozent Ermäßigung. Wenn Reisen und Musicalbesuche wieder möglich sind, ist Hamburg für Verliebte und ihre Lieblingsmenschen der richtige Ort für romantische Zweisamkeit.

Bis zum Ende des Jahres stehen Klassiker wie die beiden Disney-Musicals "KÖNIG DER LÖWEN" und - passend zum derzeitigen Wetter- "DIE EISKÖNIGN" in Deutschlands Musicalhauptstadt Nummer Eins auf dem Programm. Ideal zum Wiederverlieben läuft zudem "PRETTY WOMAN - das Musical" direkt im Hamburger Hafen und rockt "TINA - das Tina Turner Musical" auf der Reeperbahn. Später feiert "WICKED - das Musical" in einer spektakulären Neuinszenierung in Hamburg Premiere.

Wer jetzt zum Valentinstag seinen Lieblingsmenschen beschenken möchte, erhält bei Buchung von Musical-Tickets und Einlösung des Gutscheins bis zum 28. Februar 2021 einen Preisvorteil von bis zu 30 Prozent auf den Ticketpreis und kann sich sofort einen individuellen Gutschein für das ausgewählte Musical gestalten und downloaden. Alternativ beraten die Hamburg-Spezialisten unter +49 (0) 40 300 51 721 - Stichwort "Valentinstag 2021". Um ein ganzes Romantik-Wochenende in Hamburg zu verbringen sind sowohl online als auch telefonisch Hotelnächte einfach dazubuchbar.

Zusätzlich finden sich unter www.hamburg-tourism.de/buchen/kurzurlaub/valentinstag-in-hamburg weitere romantische Ideen, Anregungen und Angebote rund um den Valentinstag und das Thema Zweisamkeit mit seinem Lieblingsmenschen in Hamburg.

Noch mehr Romantik: kommende Folge des RTL-Bachelor spielt in Hamburg

Das romantische Hamburg kann aber auch schon am Mittwoch, den 10. Februar, im Fernsehen erlebt werden, wenn in der gleichnamigen Verkupplungs-Show der derzeitige Bachelor Niko Griesert für seinen zweiten Kuss die Kandidatin Stephie Stark auf ein Einzeldate nach Hamburg entführt. Dort sahen sich die beiden per Helikopter die Hansestadt von oben an und genossen anschließend romantische Stunden zu zweit, als sie typisch hamburgisch mit dem Boot zum Abendessen fuhren. Am 10. Februar ab 20:15 Uhr auf RTL oder laufend bei TV NOW zum Streamen.

Original-Content von: Hamburg Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell