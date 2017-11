Oliver Kalkofe und Peter Rütten von Hai gefressen? Filmsatiriker kapern Sharknado 5 und reißen 19 weitere deutsche Promis mit!

München (ots) - SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING - diesen Titel haben die #SchleFaZ-Präsentatoren Oliver Kalkofe und Peter Rütten sehr ernst genommen, denn diesmal haben sie sich nicht nur selbst (nach SHARKNADO 3 zum zweiten Mal!) in den 5. Teil des US-Film-HAIpes gesneaked. Sie haben sogar noch einen Schwarm von 19 weiteren deutschen Promis mitgenommen!

Deshalb droppen wir jetzt statt Haien erstmal Namen: neben Tara Reid und Ian Ziering kämpfen Bela B., Ingrid Van Bergen, Julia Gámez-Martin, Klaas Heufer-Umlauf, Jan Delay, Thomas Koschwitz, Sarah Knappik, Markus Lanz, Tim Mälzer, Dieter Nuhr, Simone Panteleit, Olli Schulz, Stefan Sandrock, Rob Vegas, Sascha Vollmer, Oliver Welke, Dietmar Wischmeyer, Joko Winterscheid und Linda Zervakis gegen einen Hai-Tornado, der jetzt die ganze Welt - diesmal auch Deutschland und das Brandenburger Tor bedroht.

23 : 21 - US-Promis vs. deutsche Promis!

Und das bei der wohl begehrtesten Filmreihe, bei der A- bis Z-Promis der ganzen Welt regelmäßig Schlange stehen, um einen sogenannten Cameo-Auftritt zu bekommen. 23 Stars aus England und Amerika wurden auserwählt, aber Kalkofe und Rütten haben es geschafft, insgesamt 21 Stars allein aus Deutschland in das stürmische Filmereignis mit einzuschleusen. Das ist HAI-Score!

Shark is in the Air! Wenn das nicht ein echtes Hai-Light zum Advent ist: SHARKNADO ist nicht nur in Amerika zum Must-see und dem totalen Twitter-Sturm geworden, sondern ist auch die Mutter aller SchleFaZe. Und daher eröffnet die #SchleFaZ-Version von SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING auch mit einem Power-Paukenschlag die SchleFaZ-Adventsstaffel auf TELE 5.

SCHLEFAZ: SHARKNADO 5 auf TELE 5 am Freitag, 01. Dezember um 22:00 Uhr - das sicherste Fernsehen aller Zeiten!

Für SchleFaZ-Fans und die Berliner Weltpresse präsentiert Oliver Kalkofe am 30.11. (einen Tag vor TV-Ausstrahlung) mit einigen Überraschungsgästen in Kooperation mit TELE 5 und dem Gernsehclub SCHLEFAZ: SHARKNADO 5 als exklusive Free-TV-Vorpremiere. Es wird HAI-ter bis stürmisch! Tickets & Infos: www.schlefaz.de

"SchleFaZ: Die schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine Produktion von fairworks (www.fairworks.de) und Kalk TV im Auftrag von TELE 5.

