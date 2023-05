Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

Weltblutkrebstag am 28.5: "Niemand ist vor einer Leukämie geschützt"

Die José Carreras Leukämie Stiftung bewilligt erneut innovative Forschungsprojekte gegen Leukämie

In Deutschland erkrankt einer von 75 Männern und eine von 99 Frauen im Laufe des Lebens an einer Leukämie. Alle 41 Minuten erhält ein Patient hierzulande die Diagnose Blutkrebs. Allein 2019 waren es, so das Robert Koch Institut, 12.723 Menschen, für die sich das Leben von einer Sekunde auf die andere geändert hat. Diese Zahlen belegen einmal mehr: Wir sind noch nicht am Ziel. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung hat in den letzten fast dreißig Jahren bereits über 1.400 Projekte gefördert.

"Bei Kindern, die an Leukämie erkranken, konnten wir die Heilungschancen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessern, aber erwachsene Patienten haben immer noch eine schlechte Prognose, insbesondere bei den akuten Leukämien. Insgesamt leben zehn Jahre nach Diagnosestellung noch etwas mehr als ein Drittel der erkrankten Erwachsenen. Es ist deshalb wichtig, die medizinische Forschung weiter voranzutreiben", führt Prof. Andreas Neubauer aus. Der Direktor der Klinik für Hämatologie, Immunologie und Onkologie am Universitätsklinikum Marburg ist einer der renommiertesten Leukämie-Mediziner in Deutschland und berät sich regelmäßig mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung, welche relevanten und vielversprechenden Forschungsprojekte besonders gefördert werden sollen.

Am der diesjährigen Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats am 2. Mai in München haben wieder zahlreiche führende Leukämie-Experten teilgenommen. Neben Prof. Neubauer waren das (in alphabetischer Reihenfolge) Prof. Claudia Baldus vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Prof. Dr. Florian Bassermann vom Klinikum rechts der Isar, Prof. Dr. Michael Hallek vom Universitätsklinikum Köln, Prof. Dr. Julia Hauer von der München Kliniken Schwabing und Harlaching, Prof. Dr. Claudia Rössig vom Universitätsklinikum Münster und Prof. Dr. Marion Subklewe vom Klinikum der Universität München. In dieser Sitzung wurden erneut vielversprechende und innovative Forschungsprojekte zur Förderung empfohlen.

"Uns alle eint die große Vision von José Carreras: ,Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.' Dank der vielen Spenderinnen und Spender, die die Arbeit der José Carreras Leukämie-Stiftung seit über 25 Jahren großzügig unterstützen, ist es gelungen, die verschiedenen Leukämien besser zu verstehen und neue, zielgerichtete Therapien zu entwickeln. Insgesamt hat José Carreras mit seiner Stiftung bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt, womit mehr als 1.400 Projekte finanziert wurden. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Jeder Euro hilft, Leben zu retten und Leid zu lindern", so Professor Neubauer.

Neben der Unterstützung von Forschungsprojekten vergibt die José Carreras Leukämie-Stiftung gemeinsam mit den Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) sowie Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) regelmäßig Promotionsstipendien, um noch mehr junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Forschung im Bereich der Leukämien zu motivieren. Außerdem wurde erstmals in diesem Jahr der José Carreras Leukemia Clinical Research Award für eine herausragende Forschungsarbeit verliehen.

Vor jeder Vergabe, ob Forschungsprojekt, Stipendium oder Award, werden die Bewerbungen von den Experten eingehend geprüft und die Arbeiten im Nachgang evaluiert, um so jeden Spenden-Euro zielgerichtet einzusetzen.

Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Das ganze Jahr über versuchen wir mit vielfältigen Aktionen Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln, über die Krankheit aufzuklären sowie den Patienten und deren Familien Solidarität und Mut zuzusprechen. Unser Höhepunkt ist in jedem Jahr die große José Carreras Gala, zu der unser Stifter und Weltstar José Carreras wieder seine internationalen und nationalen Künstlerfreunde für den guten Zweck auf die Bühne und ans Spenden-Telefon holt. Auch in diesem Jahr findet die José Carreras Gala zum 29. mal im Dezember statt und wird live vom MDR aus Leipzig übertragen."

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.400 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

