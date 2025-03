S Broker AG & Co. KG

S Broker launcht neue App: Einfaches Trading auch für junge Menschen

In den App-Stores zum Download verfügbar

Bedürfnisse junger Anlegerinnen und Anleger im Fokus

Weiterer Funktionsausbau und Ablösung der bestehenden App noch 2025 geplant

Immer mehr Menschen legen ihr Geld in Wertpapieren an. Um den Bedürfnissen und Interessen von Erstanlegerinnen und -anlegern gerecht zu werden, hat der S Broker eine neue App entwickelt, die schnelles und einfaches Trading ermöglicht. Junge Erwachsene können beim Online-Broker der Sparkassen so eigenständig, auch ohne Vorkenntnisse, in Aktien & Co. investieren.

In wenigen Minuten zum ersten Trade

Der Einstieg ins Brokerage wird neuen Kundinnen und Kunden des S Brokers leicht gemacht: Sie können sich direkt in der App registrieren und in wenigen Minuten ihr Depot eröffnen. Unmittelbar nach der Depoteröffnung ist bereits der Handel mit Wertpapieren möglich. Dank Sofortorder ganz einfach und intuitiv mit nur drei Klicks. 18- bis 25-Jährige zahlen hierfür beim S Broker im Rahmen des Angebots Young Invest nur 1,99 Euro pro Order. Alle weiteren Neukundinnen und Neukunden handeln ein Jahr lang ab 1,99 Euro pro Order zuzüglich Handelsplatz- und Abwicklungsentgelte, danach ab 3,99 Euro. Sparpläne, die unter jungen Erwachsenen als Produkt der langfristigen Geldanlage besonders beliebt sind, sind bereits ab einer monatlichen Rate von 20 Euro möglich. Der S Broker bietet insgesamt über 6.000 Sparpläne - darunter mehr als 700 kostenlose ETF-Sparpläne. Bei der Suche hilft der ETF-Sparplanfinder in der App.

Orientierungshilfe und schneller Überblick

Auf dem Weg zur Investmententscheidung unterstützt die S Broker App mit Tipps für Börsen-Neulinge, intuitiver Wissensvermittlung und personalisierten Impulsen, die auf die individuellen Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer eingehen. Hierzu legen diese per Swipe ihre Präferenzen fest, wählen die Unternehmen hinter ihren Lieblingsmarken für eine Watchlist aus oder bekommen unter anderem durch "beliebte Sparpläne" oder "Themenwelten" weitere Inspirationen. Wertpapierporträts geben Orientierungshilfe und erleichtern es, die zentralen Informationen beispielsweise zu einer Aktie schnell zu erfassen. So zeigt der Aktien-Check vier einfache Kriterien an, die beispielsweise das Dividendenpotenzial einer Aktie oder ihre Robustheit gegenüber Kursschwankungen bewerten. Dank des übersichtlichen Dashboards und der integrierten Postbox behalten die Nutzerinnen und Nutzer zudem immer den Überblick über den Depotbestand, ihre Watchlist und wichtige Mitteilungen.

Vielfältige Funktionen - Erweiterung 2025

"Wir wollen junge Menschen, die sich nachweislich sehr für das Thema Wertpapieranlage interessieren, auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit unterstützen und ihnen ein individuelles Trading-Erlebnis bieten", sagt Marcus Brinker, Mitglied des Vorstandes beim S Broker. "Die neue S Broker App macht den Wertpapierhandel in nur wenigen Klicks möglich und ist dabei intuitiv und leicht zu bedienen. Für den einfachen Einstieg ins Online-Brokerage haben insbesondere unsere jüngeren Neukundinnen und -kunden damit alles, was sie brauchen. Zudem bauen wir die Funktionen der App kontinuierlich aus, so dass diese sukzessive auch den Bedürfnissen unserer langjährigen und erfahrenen Kundschaft gerecht werden."

Im Jahresverlauf werden zum Beispiel Self-Services sowie das Informationsangebot erweitert. Bestandskundinnen und -kunden des S Brokers, die schon ein Einzeldepot besitzen, können die neue App ab dem Sommer mit einem erweiterten Trading-Angebot nutzen. Bis dahin können diese über die gewohnten Wege, wie die Webversion des Onlinedepots, mit allen Möglichkeiten handeln.

Die neue S Broker App ist im App Store und Google Play Store zum Download verfügbar. Weitere Informationen finden Interessierte unter sbroker.de/app/so-checkst-du-aktien.

