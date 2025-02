FIZ Fisch-Informationszentrum e.V.

Romantik auf dem Teller: Mit Meeresfrüchten wird das Valentinstags-Dinner zum sinnlichen Erlebnis

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Kurbeln Austern wirklich die Libido an? Und wie können Jakobsmuscheln zu einem romantischen Abend beitragen? Der Valentinstag steht vor der Tür - und mit ihm die Gelegenheit, die Liebe nicht nur mit Blumen und Schokolade zu feiern, sondern auch mit einem kulinarischen Erlebnis, das Sinne und Leidenschaft gleichermaßen anspricht. Meeresfrüchte gelten seit Jahrhunderten als aphrodisierende Lebensmittel, die nicht nur köstlich schmecken, sondern auch das "gewisse Etwas" in einen romantischen Abend bringen können. Kombiniert mit anderen Zutaten, die den Ruf haben, die Libido zu fördern, kann ein Candlelight Dinner am Tag der Liebe also zu einem unvergesslichen Highlight werden. Was dazu gehört und was wirklich dran ist, verraten die Experten des Fisch-Informationszentrums e. V. (FIZ).

Liebe geht durch den Magen - heißt es nicht ohne Grund. Natürliche Aphrodisiaka sollen beim romantischen Dinner die Lust auf "mehr" fördern. Der Begriff Aphrodisiakum stammt vom Namen der griechischen Liebesgöttin Aphrodite. Man versteht darunter Substanzen oder Lebensmittel, die das sexuelle Verlangen und Lustempfinden steigern sollen. Doch stimmt das wirklich? "Die wissenschaftliche Beweislage zur aphrodisierenden Wirkung von Lebensmitteln ist gemischt. Während einige Lebensmittel Inhaltsstoffe enthalten, die physiologische Effekte wie eine bessere Durchblutung oder Hormonausschüttungen haben können, gibt es nur wenige Studien, die einen direkten und eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Verzehr eines Lebensmittels und gesteigerter Libido nachweisen", erklärt Julia Steinberg-Böthig vom FIZ. "Der psychologische Effekt ist allerdings nicht zu unterschätzen", so die Ernährungswissenschaftlerin. "Anregend auf Körper und Geist wirken die Zutaten allemal - allen voran: Meeresfrüchte wie Austern."

Wie können Muscheln & Co. die Libido anregen?

Austern, Garnelen oder Jakobsmuscheln sind echte Klassiker der sinnlichen Küche. Den Grund dafür liefert ihre einzigartige Kombination aus wertvollen Nährstoffen und die mitunter luxuriöse Zubereitungsweise, die zusätzlich für eine besondere Stimmung sorgt.

Austern gelten als Star unter den aphrodisierenden Lebensmitteln. Die Muscheln sind nicht nur ein Symbol für Genuss und Raffinesse, sondern auch eine wahre Nährstoffbombe. Sie enthalten besonders viel Zink, ein essentielles Mineral, das die Produktion von Testosteron unterstützt - einem Hormon, das bei Männern und Frauen eine Schlüsselrolle für die Libido spielt.

Aber es muss nicht immer gleich so luxuriös sein. Auch Garnelen oder Jakobsmuscheln liefern reichlich Zink und dazu hochwertiges Eiweiß, das den Körper mit Energie versorgt. Die in Meeresfrüchten enthaltenen Omega-3-Fettsäuren verbessern außerdem die Durchblutung, indem sie die Blutgefäße geschmeidig halten und die Sauerstoffversorgung der Zellen fördern - was sich auch auf die Durchblutung in "entscheidenden Momenten" positiv auswirken kann.

Tintenfisch oder Oktopus punkten mit einem hohen Gehalt an Arginin, einer Aminosäure, die für die Produktion von Stickstoffmonoxid im Körper verantwortlich ist. Es sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße weiten, was eine bessere Durchblutung und damit eine gesteigerte Empfindsamkeit unterstützt.

Lustvoll kombiniert: Mit diesen Zutaten schlagen Herzen höher

In der Natur gibt es an die 500 Zutaten, denen eine anregende Wirkung nachgewiesen wurde. In Kombination mit Meeresfrüchten, machen sie das romantische Essen zum sinnlichen Highlight:

Chili regt durch ihre Schärfe in Form von Capsaicin die Durchblutung an und fördert die Ausschüttung von Endorphinen, die für ein euphorisches Gefühl sorgen.

regt durch ihre Schärfe in Form von Capsaicin die Durchblutung an und fördert die Ausschüttung von Endorphinen, die für ein euphorisches Gefühl sorgen. Avocado ist reichan ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E, die die Durchblutung fördern und den Hormonhaushalt positiv beeinflussen.

ist reichan ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E, die die Durchblutung fördern und den Hormonhaushalt positiv beeinflussen. Ingwer regt die Durchblutung an und kann dank seiner wärmenden Wirkung den Kreislauf in Schwung bringen.

regt die Durchblutung an und kann dank seiner wärmenden Wirkung den Kreislauf in Schwung bringen. Honig ist ein uraltes Aphrodisiakum, das den Blutzuckerspiegel sanft anhebt und Energie spendet.

ist ein uraltes Aphrodisiakum, das den Blutzuckerspiegel sanft anhebt und Energie spendet. Granatapfelkerne sind reich an Antioxidantien, die die Durchblutung fördern.

sind reich an Antioxidantien, die die Durchblutung fördern. Schokolade enthält Serotonin und Phenylethylamin, die Glücksgefühle auslösen und für einen Stimmungs-Boost sorgen.

Tipp für den Valentinstag: So könnte ein sinnliches Dinner aussehen

Ein romantisches Dinner am Valentinstag ist mehr als nur eine Mahlzeit - es ist eine Gelegenheit, die Sinne zu wecken, die Verbindung zueinander zu stärken und eine sinnliche Atmosphäre zu schaffen. Meeresfrüchte sind nicht nur kulinarische Highlights, sondern stimulieren mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen Körper und Geist. Kombiniert mit anderen aphrodisierenden Zutaten entsteht so ein Menü, das die Liebe feiert und die Lust aufeinander entfachen kann. "Ob die Wirkung nun wissenschaftlich belegt ist oder nicht - letztlich zählt das gemeinsame Erlebnis: die Freude am Kochen, die Verführung durch den Duft der Speisen und das Prickeln eines perfekt abgestimmten Menüs", sagt Julia Steinberg-Böthig. Und das könnte zum Beispiel so aussehen:

Vorspeise: Austern mit Zitrone oder einer Granatapfel-Vinaigrette. Hauptgang: Gebratene Jakobsmuscheln mit Avocado-Creme und einer leichten Chili- oder Ingwer-Butter. Alternativ: Garnelen in Honig-Chili-Marinade, begleitet von frischem Salat mit Granatapfelkernen. Dessert: Dunkle Schokoladenmousse mit einem Hauch von Chili oder einer feinen Honig-Note - ergänzt durch knackige Granatapfelkerne.

Original-Content von: FIZ Fisch-Informationszentrum e.V., übermittelt durch news aktuell