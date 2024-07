Deutsche Postcode Lotterie

1,1 Millionen Euro für den guten Zweck: Peter Maffay überrascht bei Farewell Tour elf Organisationen

Freudentränen, Jubelstürme und donnernder Applaus: Im Rahmen seiner ausverkauften Farewell Tour durch Deutschland hat Peter Maffay in seiner Funktion als Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie in allen elf Tourstädten eine lokale, gemeinnützige Organisation mit 100.000 Euro überrascht. So kamen am Ende unglaubliche 1,1 Millionen Euro für den guten Zweck zusammen. Der Musiker nahm damit nicht nur das begeisterte Publikum mit zu einem Finale furioso.

Zum Ende seiner außergewöhnlichen Tourneekarriere hatte sich Peter Maffay etwas ganz Besonderes ausgedacht: Der Musiker, der Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist, überraschte an jedem seiner elf Konzertstandorte jeweils eine lokale, gemeinnützige Organisation, die mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für Mensch und Natur leistet und machte deren wichtige Arbeit live auf der Bühne für alle anderen sichtbar.

Und mit diesen außergewöhnlichen Auftritten hatten weder das Publikum noch die anwesenden Organisationen gerechnet: Mitten in seinen Konzerten setzte Peter Maffay zu einer kurzen Pause an und stellte seinen Fans zunächst das Engagement der lokal tätigen Organisation vor. Doch nicht nur das: Er zückte einen großen, goldenen Umschlag und überreichte unter dem tosenden Applaus Zehntausender jeweils einen Förderscheck in Höhe von 100.000 Euro - Freudentränen und Jubelstürme bei den Organisationsvertreter*innen inklusive.

Folgende Organisationen durften sich über die unerwartete Förderung freuen:

21. Juni, Rostock Tafel Mecklenburg-Vorpommern e.V.

22. Juni, Hannover KICKFAIR e.V.

28. Juni, München Horizont e.V.

29. Juni, Erfurt Pixel Sozialwerk gUG

2. Juli, Bremen Familien- u. Quartierszentrum Neue Vahr Nord e.V.

4. Juli, Berlin yeswecan!cer gGmbH

7. Juli, Hamburg gemeinnützige CLIMB GmbH

12. Juli, Köln Rheinflanke gGmbH

16. Juli, Stuttgart Bike Bridge e.V.

18. Juli, Frankfurt Tafel Hessen e.V.

20. Juli, Leipzig Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.

Als Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie setzt sich Peter Maffay zusammen mit der gemeinnützigen Soziallotterie und dank ihrer Teilnehmenden dafür ein, soziale und grüne Projekte zu unterstützen. Der Musiker betont sein Engagement: "Es war mir und dem gesamten Team eine große Freude, nicht nur von einer besseren Welt zu singen, sondern auf diese Weise dazu beitragen zu dürfen, dass sie ein bisschen besser wird. Wir waren sehr gerne Glücksboten für die Deutsche Postcode Lotterie. Alle Organisationen, die mit einem Scheck über 100.000 Euro bedacht wurden, leisten großartige ehrenamtliche Arbeit. Ihr Engagement verdient unseren Dank und unsere Anerkennung."

Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie, ergänzt: "Als Soziallotterie freuen wir uns sehr über diese besondere Wertschätzung der geförderten Organisationen, die wir hier durch unserem Botschafter Peter Maffay an elf Organisationen weitergeben konnten. Ein großes Dankeschön an Peter Maffay und an all unseren Teilnehmenden, die diese unglaubliche und so wichtige Förderung mit ihren Losen erst möglich machen."

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund5.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 250 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 13,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.

