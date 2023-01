KfW

KfW: Sechs Sektorleitlinien für treibhausgas-intensive Sektoren auf 1,5°C-Klimaziel ausgerichtet

Frankfurt am Main (ots)

Ziel: Paris-kompatible Steuerung für Neuzusagen in treibhausgas-intensiven Sektoren der Wirtschaft

Effektiver Beitrag zur Transformation in Richtung Treibhausgasneutralität

Die KfW hat die Überarbeitung von sechs Sektorleitlinien zur Paris-kompatiblen Steuerung ihrer Neuzusagen in treibhausgasintensiven Sektoren abgeschlossen. Mit deren nunmehr erfolgter internen Implementierung und Veröffentlichung werden sie für neue Finanzierungen (Neuzusagen) der KfW Bankengruppe wirksam.

Bei den Sektorleitlinien handelt es sich um konzernweit verbindliche Mindestanforderungen an Neuzusagen, die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen, und zwar in sechs ausgewählten Sektoren: Automobil, Eisen- und Stahlerzeugung, Gebäude, Luftfahrt, Stromerzeugung und Schifffahrt. Dies sind treibhausgas-intensive Sektoren der Wirtschaft, die zudem einen signifikanten Anteil an den KfW-Gesamtzusagen aufweisen.

Die Sektorleitlinien definieren konkrete Anforderungen an die Klimaverträglichkeit der Investitionen in diesen Sektoren. Durch den Fokus auf treibhausgas-intensive Sektoren wird der weltweite Transformationsprozess in Richtung Treibhausgasneutralität gezielt unterstützt.

Die Paris-kompatiblen Sektorleitlinien der KfW wurden 2021 zunächst auf Basis des international anerkannten "Sustainable Development Scenario" der Internationalen Energieagentur (IEA) erstellt, das einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,65°C entspricht. Im Jahr 2022 hat die KfW diese Sektorleitlinien auf das 1,5°C-Klimaziel angepasst. Dabei orientiert sich die KfW am ambitionierten 1,5°C-kompatiblen "Net Zero by 2050"- Szenario der Internationalen Energieagentur, bzw. in der Schifffahrt an den Poseidon Principles.

Hinweis:

Die aktualisierte Fassung der KfW-Sektorleitlinien sowie weiterführende Informationen zum Sustainable Finance-Konzept der KfW Bankengruppe finden Sie hier: Sustainable Finance | KfW

