BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

"WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?"- Leonard Conrads alias Benni aus "Die Schule der magischen Tiere" zum 53. Internationalen Jugendwettbewerb "jugend creativ"

3 Audios

221220_BmE_jugendcreativ_LeonardConrads.mp3

MP3 - 1,9 MB - 02:02 Download Your browser does not support the audio element.

221220_OTP_jugendcreativ_LeonardConrads.mp3

MP3 - 2,8 MB - 03:06 Download Your browser does not support the audio element.

221220_Umfrage_jugendcreativ_LeonardConrads.mp3

MP3 - 689 kB - 00:44 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: So richtig zieht einen das Winterwetter ja nicht unbedingt nach draußen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man könnte die Zeit ja zum Beispiel nutzen, um ein bisschen kreativ zu werden und beim 53. Internationalen Jugendwettbewerb "jugend creativ" der Volksbanken und Raiffeisenbanken mitzumachen. Diesmal geht es um die spannende Frage: "WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?", genauer gesagt um Gedanken, Wünsche oder auch Ideen, die unser Miteinander betreffen. Prominente Unterstützung bekommt "jugend creativ" in dieser Runde unter anderem von Leonard Conrads, den viele als Benni aus dem erfolgreichen Kinofilm "Die Schule der magischen Tiere" kennen, von dem der zweite Teil gerade im Kino läuft. Meine Kollegin Jessica Martin hat sich mal mit ihm unterhalten...

Sprecherin: Mit Kreativität kennt sich der junge Schauspieler Leonard Conrads natürlich bestens aus.

O-Ton 1 (Leonard Conrads, 20 Sek.): "Ich liebe an der Schauspielerei, dass man wirklich zwischen den Zeilen des Skripts mega kreativ sein kann. Mir macht es einfach Spaß, diese Charaktere kennenlernen zu dürfen. Natürlich, das Skript gibt einigermaßen vor, wer das ist, aber so ganz viel kann man da noch rein interpretieren, ich kann da ganz kreativ sein und vielleicht auch den Regisseur dann damit überraschen - und das macht mega viel Spaß."

Sprecherin: Deshalb lag es für ihn auch auf der Hand, sich für den 53. Internationalen Jugendwettbewerb "jugend creativ" der Volksbanken und Raiffeisenbanken stark zu machen, der in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammenhalt" steht.

O-Ton 2 (Leonard Conrads, 17 Sek.): "Zusammenhalt unter Freunden ist wirklich ein Thema, wo es ja auch ganz viel darum geht, dass man sich einfach auf die andere Person verlassen kann. Und das kommt, glaube ich, daher, dass man einfach eine Geschichte miteinander hat und dann einfach weiß, dass, wenn ich irgendwas habe, ich kann einfach zu dieser oder dieser Person gehen - und genauso kann diese Person auch zu mir kommen."

Sprecherin: Ein ganz wichtiger Faktor dabei ist das Vertrauen.

O-Ton 3 (Leonard Conrads, 14 Sek.): "Also, bei der Familie hat man ja erst mal einen großen Vertrauensvorschuss und darauf baut ja eigentlich auch alles bei der Familie auf. Wo es dann halt schwierig wird, ist, wenn Leute Hilfe brauchen. Dann geht es wirklich darum, was würde ich denn in dieser Situation brauchen? Wie kann ich mich da hineinversetzen?"

Sprecherin: Im Job spielt vor allem das gemeinsame Ziel - in Leonards Fall der fertige Film - eine große Rolle.

O-Ton 4 (Leonard Conrads, 12 Sek.): "Das ist etwas, das verbindet alle, da sind ja manchmal 100 Leute am Set, wenn nicht mehr, und das über Monate. Das verbindet uns so stark, dass wir alle dieses Ziel vor Augen haben - und das ist der Zusammenhalt am Filmset - und das ist wirklich cool."

Sprecherin: Und für alle, die jetzt noch auf Ideensuche für ihren Wettbewerbs-Beitrag sind, kommt hier ein guter Tipp vom Kreativitäts-Profi...

O-Ton 5 (Leonard Conrads, 22 Sek.): "Also ich persönlich würde auf jeden Fall erst mal ein Drehbuch schreiben für einen kurzen Film und den dann wirklich mit Freunden filmen. Und dann einfach eine Geschichte filmen über eine Freundschaft, über eine Gruppe von Jugendlichen in meinem Alter und wie deren Zusammenhalt ist. Wo gibt's Schwierigkeiten, wo gibt's Brüche? Und wie kommen dann Leute zusammen letztendlich wieder?"

Abmoderationsvorschlag: Wer gern kreativ ist und dabei sein will, hat noch bis zum 16. Februar Zeit. Bis dahin können noch Bilder, Kurzfilme und Quizlösungen eingereicht werden. Auf Orts-, Landes- und Bundesebene winken Auszeichnungen und tolle Preise, im Bereich Bildgestaltung sogar international. Die ganzen Infos dazu gibt's im Netz auf jugendcreativ.de.

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell