Jan Tenner entdeckt eine neue Welt: Hörspielheld launcht NFT

Berlin (ots)

KIDDINX, unter anderem bekannt für Marken wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen bietet in Kooperation mit der Firma Biddz erstmalig ein NFT-Projekt für einen seiner Hörspielhelden an. Interessierte oder auch Superfans des Jan Tenner Universums können sich über die Collectible-Edition und über ein interaktives Fan-Event freuen.

Am 09. Januar 2024 ist der offizielle Launch der Jan Tenner Collectible-Edition. Diese umfasst 100 digitale Sammelkarten und kann auf der Plattform von Biddz erworben werden. Jeder Käufer erhält nicht nur das digitale Exemplar, sondern auch ein physisches Exemplar des erworbenen Collectibles. Bei den Collectibles handelt es sich um Charakterkarten, die in vier verschiedenen Seltenheitsstufen - häufig, selten, episch, legendär - erhältlich sind. Das Highlight sind die goldenen Karten, die nur viermal existieren und eine besondere Überraschung für jede:n Kartensammler:in bereithalten.

Fans dürfen mitentscheiden

Besitzer eines oder mehrerer Collectibles haben die einmalige Chance, am Mini-Hörspiel "Metamorphose des Grauens" der Jan Tenner Serie teilzunehmen und auf dem neuen KIDDINX Discord-Server über die Handlungsstränge der Hörspielgeschichte mitzuentscheiden. Der neue KIDDINX Discord-Server steht allen offen und ermöglicht den Austausch und Zugang zu allen Neuigkeiten rund um Jan Tenner und zum Projekt. Nach den Entscheidungsrunden erhalten die Besitzer eines Collectibles eine Sonderauflage der ersten Hörspielfolge "Angriff der grünen Spinnen" inklusive des von der Community geschaffenen Mini-Hörspiels auf Kassette.

Über Biddz

Biddz revolutioniert die Art und Weise, wie Fans und Künstler miteinander interagieren. Die Plattform ermöglicht es nicht nur, in die Werke der Lieblingskünstler zu investieren und an exklusiven Musikevents teilzunehmen, sondern fördert auch eine Gemeinschaft, in der Transparenz, Fairness und die kreative Freiheit der Künstler an erster Stelle stehen.

Details zum Projekt und Bildmaterial auf Anfrage.

Ein weiteres NFT-Projekt für den beliebten Hörspielcharakter Bibi Blocksberg ist ebenfalls in Planung.

