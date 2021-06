Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Regenbogen-Verbot der Uefa

Selbst wenn man in den bunten Farben ein politisches Statement sehen will - was spräche dagegen? Dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben (dürfen), ist ein großes Missverständnis und billiges Alibi der Verbände, denen es nur darum geht, die stete Profitmaximierung nur ja nicht zu gefährden. Andernfalls hätte die Fifa die WM 2022 niemals nach Katar vergeben dürfen, wo Legionen von Gastarbeitern unter menschenunwürdigen Bedingungen Stadien bauen und nicht nur vereinzelt dabei umkommen. Und es gäbe jetzt keinen Bückling der Uefa vor Ungarn - einem Land, dessen Regierung mit Gesetzen die Rechte von Minderheiten immer weiter einschränkt.

Eine bunt strahlende Arena an diesem Mittwochabend wäre nur ein kleines Zeichen gewesen - doch selbst das ist der Uefa zu viel. Was für ein Trauerspiel!

