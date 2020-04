Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu Wirtschaftsprognosen

Stuttgart (ots)

Ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um vier Prozent - noch vor wenigen Wochen hätte diese Vorhersage fürs laufende Jahr schockiert. Im Licht der geltenden Kontaktsperre aber wirkt sie geradezu optimistisch. Denn sie beruht auf der Annahme, die Einschränkungen des Wirtschaftslebens könnten schon in etwa einer Woche gelockert werden. Die Prognose ist gewagt. Zwar sollen in unserem Nachbarland Österreich die ersten Geschäfte am 14. April wieder öffnen dürfen, dort hat sich die Zunahme der Neuinfektionen auch deutlich verlangsamt. Deutschland steckt nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts aber noch immer in einer recht frühen Phase der Pandemie.

