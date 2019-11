Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Familienfreundlichkeit von Frauen

Gut so, dass immer mehr Arbeitnehmer eine bessere Balance zwischen Berufs- und Familienleben einfordern: Nur so entwickeln sich Strukturen, die der modernen Arbeitswelt angemessen sind, mit einer erhöhten Flexibilität auf Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite. Die Jüngsten in den Firmen gehen dabei voran und ziehen oft die Älteren mit, schon weil ¬diese nicht einsehen, weshalb sie nicht ähnliche Möglichkeiten nutzen sollten. Es tut sich also etwas im Wechselspiel von Beruf und Familie. Jenseits des gesellschaftlichen Wandels zeigt sich am Fall HPE aber vor allem ein wirtschaftliches Phänomen: Im Kampf um die begehrtesten Fachkräfte sind die Firmen mehr denn je zu Zugeständnissen bereit.

