Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur digitalen Kundenkarte von Lidl

Kommentar zur digitalen Kundenkarte von Lidl

Deutschland gilt bisher auch deshalb als Bargeldland, weil der Käufer noch das Gefühl haben kann, dass ihn beim Einkauf niemand beobachtet - außer die Ladenkamera und an der Kasse die Kassiererin. Wer nicht will, muss keine digitalen Spuren hinterlassen. Schritt für Schritt wird sich das ändern. Das kontaktlose Zahlen mit Karte hat bereits stark zugenommen. Erhalten digitale Kundenkarten und Smartphone-Apps weitere Funktionen, werden auch sie Anreiz sein, mehr von sich preiszugeben: weil es bequemer und günstiger ist. Am Ende wird derjenige, der seine Daten nicht teilen möchte, draufzahlen. Privatsphäre bekommt auch offline ihren Preis.

