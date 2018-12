Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Einzug von Startups in deutsche Firmen

Stuttgart (ots) - Offenheit funktioniert nur auf absoluter Augenhöhe. Chefs müssen genauso auf die Ideen ihrer Mitarbeiter hören wie umgekehrt. Kreativität lässt sich nicht befehlen. Das nötige Entwicklungstempo entsteht nur mit individuellem Engagement und Autonomie. Menschen zum Austausch motivieren, sie womöglich sogar Spaß bei der Zusammenarbeit haben zu lassen, ist der Schlüssel, warum Startup-Messen wie die "Slush" in Helsinki funktionieren - wie auch ähnliche Veranstaltungen anderswo. Es ist bezeichnend, dass man sich in Deutschland mit solcher Lockerheit noch schwer tun. An manchen kulturellen Klischees ist eben etwas dran. Aber eine Kultur zu verändern, ist deutlich schwieriger als technologische Entwicklungsprozesse zu optimieren.

