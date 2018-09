Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Grundsteuerreform

Stuttgart (ots) - Grundsteuer, die an Immobilienwerte gekoppelt ist, wäre der Traum vieler Finanzminister, doch ein Albtraum für all jene, denen die Miete schon heute die Luft zum Atmen nimmt. Die immer wiederkehrende Aussage, sie solle "aufkommensneutral" gestaltet werden, ist eine gefährliche Beruhigungspille. Natürlich unterscheidet die Grundsteuer nicht, ob eine Wohnung von einem Millionär oder einer Familie bewohnt wird. Doch eine Abgabe, die Eigenheimbesitzer völlig unabhängig von Einkommen, Schulden oder Kinderzahl belastet und für die am stärksten belasteten Mieter die höchsten Kostensteigerungen verursacht, leistet zur Steuergerechtigkeit keinen Beitrag.

